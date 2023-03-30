شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمريض السكر فى رمضان.. افطر على مرتين واشرب مياه كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمريض السكر روتين يومى لا بد أن يتبعه للحافظ على نسبة السكر فى الدم والوقاية من الغيبوبة أو ارتفاع وانخفاض السكر، وفى شهر رمضان ومع الصيام ينصح الأطباء دائما بالاهتمام بنوعية الأكلات فى السحور والفطار إذا كانت حالة المريض متاح لها الصيام فى شهر رمضان.

وحسب ما ذكره موقع webmed فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مريض السكر فى رمضان، وهى:

-ينصح مريض السكر بالمتابعة الدورية مع الطبيب وخصوصا فى شهر رمضان لضبط جرعات الدواء والمواعيد المناسبة له وفقا لتعليمات الطبيب.

-الاهتمام بقياس نسبة السكر فى الدم باستمرار وخصوصا فى حالة ظهور أى اعراض أو تعب.

-تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام سواء على الإفطار مع تقسيم وجبة الإفطار على مرتين بكميات قليلة.

-ممارسة النشاط البدنى بعد تناول وجبة الفطار بساعة أو ساعتين.

-الاهتمام بشرب المياه بين الافطار والسحور وبكميات كبيرة حتى لا تتعرض للجفاف او الصداع والحفاظ على نسبة السكر فى الدم.

- شهر رمضان مشهور بالحلويات والاكلات الدسمة ولكن ذلك يتعارض مع مريض السكر لذلك ينصح بالحد من تناول الحلويات والسكريات والدهون.