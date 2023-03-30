شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة بعد الفطار عشان تفضل نشيط ومركز والان مع تفاصيل الخبر
1: ينصح أولا بتقسيم وجبة الافطار على جزئين مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية ، كما ينصح بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه.
2: ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبات الإفطار بساعتين ، من الممكن أن تكون رياضة المشى أو ركوب الدراجات.
3:قلة المياه والعصائر الطبيعية تسبب الصداع والكسل والخمول ، لذلك ينصح بالاهتمام بشرب المياه والعصائر الطبيعية فى الوقت بين الإفطار والسحور.
4:قلة النوم من العوامل التى تؤثر على التركيز والنشاط وتسبب الكسل والتخمة لذلك ينصح يالنوم الصحى والمحافظة على نوم القيلولة.
5:الاهتمام بتناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والجسم والتى تساعد على التركيز والنشاط.