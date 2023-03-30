شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة بعد الفطار عشان تفضل نشيط ومركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تناول وجبات الافطار فى شهر رمضان نتعرض للتخمة والكسل وعدم النشاط، وذلك بسبب الإكثار فى تناول الطعام مع عدم الحركة أو ممارسة الرياضة ، وحسب ما ذكره موقع helthy فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها بعد تناول وجبة الإفطار وهى:

1: ينصح أولا بتقسيم وجبة الافطار على جزئين مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية ، كما ينصح بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه.

2: ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبات الإفطار بساعتين ، من الممكن أن تكون رياضة المشى أو ركوب الدراجات.

3:قلة المياه والعصائر الطبيعية تسبب الصداع والكسل والخمول ، لذلك ينصح بالاهتمام بشرب المياه والعصائر الطبيعية فى الوقت بين الإفطار والسحور.

4:قلة النوم من العوامل التى تؤثر على التركيز والنشاط وتسبب الكسل والتخمة لذلك ينصح يالنوم الصحى والمحافظة على نوم القيلولة.

5:الاهتمام بتناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والجسم والتى تساعد على التركيز والنشاط.