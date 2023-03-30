شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات يومية تزيد نسبة السكر فى جسمك.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما يتعلق الأمربفقدان الوزن، هناك بعض الأطعمة والمشروبات الواضحة التي ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عنها، غالبية هذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية ونسبة عالية من السكر.

يعتبر السكر من أكبر مسببات زيادة الوزن لأنه مليء بالسعرات الحرارية الفارغة ويزيد من مستوى السكر في الدم، تشير السعرات الحرارية الفارغة إلى أنه يمكن للشخص أن يستهلك كمية هائلة من السكر ولا يزال غير قادر على الحصول على فيتامين أو معدن واحد.

فيما تحتوي الأطعمة المصنفة على أنها أطعمة صحية أو نظام غذائي ، أيضًا على شكل من أشكال السكر ، مما يزيد من السعرات الحرارية المتناولة، لذلك ، إذا كنت جديدًا في فقدان الوزن أو إذا كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح ولكنك لا تزال غير قادر على إنقاص الوزن ، فلنبدأ بفهم ما يحدث عندما تكون نسبة السكر عالية وأربعة أطعمة تزيد سرًا من تناول السعرات الحرارية والسكر. .

ماذا يحدث عند تناول السكر؟

وفقا لموقع "onlymyhealth" يعتمد معظم الناس على الأطعمة المصنعة للحصول على وجبة خفيفة سريعة دون أن يدركوا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. الكثير من السكر يجعلك جائعًا، مما يؤدي غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام ، وفي النهاية زيادة الوزن.

الأطعمة عالية السكر لها أيضًا تأثير سلبي على مستويات الطاقة لديك من خلال التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم يليه انهيار. وفقًا لـ معهد Sitaram Bhartia للعلوم والبحوث ، فإن أجسامنا تحول السكر إلى جلوكوز وهرمون الأنسولين مسئول عن نقل الجلوكوز إلى الخلايا. "عندما تأكل شيئًا ما ، يفرز البنكرياس هرمون الأنسولين الذي يخفض مستويات السكر في الدم."

وجبات يومية غنية بالسكر

1) العصائر المعلبة

يعد النظام الغذائي السائل أحد أكثر الأنظمة الغذائية فاعلية لإنقاص الوزن، والذي يتكون غالبًا من العصائر، الثمار غنية بلا شك بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ، وكلها تحتاجها أجسامنا يوميًا، يعد تناول العصير المعبأ بدلاً من العصير الطازج أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الناس.

2) لوح البروتين

نفترض تلقائيًا أن أي شيء يسمى بروتينًا صحيًا، لا تحتوي غالبية ألواح البروتين الموجودة في السوق على نسبة عالية من السكر فحسب ، بل تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية. اجعل من المعتاد قراءة الملصق الغذائي لأي منتج قبل شرائه حتى تعرف عدد السعرات الحرارية التي ستستهلكها.

3) حبوب الإفطار

إذا كنت تحب أن تبدأ يومك بتناول وعاء من الحبوب ، فأنت تضر أكثر مما تنفع. تعتبر الحبوب ، بلا شك ، وجبة فطور خفيفة سريعة ، لكن غالبية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها تأتي بشكل أساسي من السكر ، مما يقلل من عملية التمثيل الغذائي لديك. خيار آخر هو تضمين بعض البروتينات ، مثل البيض أو الدجاج ، لتعويض آثار ارتفاع السكر.

4) مشروب رياضي

المشروبات الرياضية من المشروبات الشائعة بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل يومي، الهدف من المشروب الرياضي هو تزويدك بالطاقة الفورية. لا يدرك غالبية الناس أن المكون الأساسي في معظم المشروبات هو السكر ، مما يتسبب في انهيار الطاقة. ماء جوز الهند هو أفضل بديل لأنه يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليتات ونسبة عالية من العناصر الغذائية.