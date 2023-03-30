شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. 7 أطعمة تناولها في إفطار وسحور رمضان لصحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو كنت نباتيًا، يجب أن يكون تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب ، أحد أولوياتك القصوى، أمراض القلب هي سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإنها تتسبب في أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويًا، ولكن اتباع أسلوب حياة نباتي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وإليك بعض الأطعمة النباتية التي ستعزز صحة قلبك، على سفرة إفطار وسحور شهر رمضان الكريم ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 أطعمة نباتية مذهلة لتعزيز صحة قلبك:1. خضراوات خضراء

تمتلئ الخضراوات الخضراء بالعناصر الغذائية ، مثل الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة القلب، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، مثل اللفت والسبانخ، غنية أيضًا بالألياف ، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

2. التوت

يعتبر التوت من أصح الفواكه التي يمكنك تناولها، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية ، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يحتوي التوت ، مثل العنب البري والفراولة ، على الأنثوسيانين ، وهي أصباغ تعطي الثمار ألوانها النابضة بالحياة، تعمل هذه الأصباغ أيضًا كمضادات أكسدة قوية ، مما يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

3. الشوفان

الشوفان مصدر للألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول، تحتوي على نوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان ، والذي يشكل مادة سميكة تشبه الهلام في القناة الهضمية ، تحبس الكوليسترول وتزيله من الجسم، أظهرت الدراسات أن تضمين الشوفان في نظامك الغذائي يمكن أن يخفض الكوليسترول الضار ("الضار") ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

4. البقوليات

تعتبر البقوليات ، مثل الحمص والعدس والفول ، مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، تحتوي البقوليات على نسبة عالية من المعادن ، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

5. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مصدر كبير للدهون الصحية ، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. المكسرات والبذور ، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان ، غنية أيضًا بمضادات الأكسدة والمعادن ، مثل المغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

6. الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة فريدة غنية بالدهون الصحية ، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة. كما أنه غني بالألياف التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، نسبة الدهون العالية في الأفوكادو تجعله بديلاً ممتازًا للزبدة أو المارجرين، أظهرت الدراسات أن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة ، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو ، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة ، مثل الأرز البني والكينوا ، مصدرًا رائعًا للألياف ، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنها غنية بالمعادن ، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم، الحبوب الكاملة منخفضة الدهون أيضًا ، مما يجعلها بديلاً ممتازًا للحبوب المكررة ، مثل الخبز الأبيض والمكرونة.