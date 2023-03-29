بيروت - نادين محمد - يوصي الخبراء الطبيون دائمًا بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا لصحتك الجسدية والعقلية، لكن هل شرب الماء البارد بانتظام يؤثر سلبًا على صحتك، وما هي فوائد شرب الماء البارد فقد تشير بعض الأبحاث إلى وجود بعض المخاطر والفوائد لشرب الماء البارد، فيمكن أن يؤدي شرب الماء البارد دفعة واحدة إلى التسبب في الصداع الشديد، ومشاكل الجيوب الأنفية، ويقال إن الماء البارد قد يتسبب في تقلص معدتك، مما يجعل عملية الهضم صعبة.

في دراسة صغيرة نُشرت في مجلة Chest، وجد أن تناول الماء البارد يجعل مخاط الأنف أكثر سمكًا، مما يجعل من الصعب المرور عبر الجهاز التنفسي. بالتناوب، تمت ملاحظة تناول الماء الساخن (أو المشروبات الساخنة، مثل حساء الدجاج) لتسهيل التنفس.

فوائد شرب الماء البارد

1. يوازن درجة حرارة الجسم بعد التمرين

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يعد شرب الماء البارد مفيدًا أثناء التمرين الساخن؛ لأنه يبقيك رطبة أثناء التعرق و يسمح لك بالترطيب، ويمكن لقضاء بعض الوقت في حوض الاستحمام المثلج بعد التمرين لجسمك بالتعافي بشكل أسرع، ويساعد في مكافحة وجع العضلات. تغلبي على تصلب العضلات والتهابها للتأكد من أن جسمك سيكون جاهزًا بسرعة للتمرين التالي.

2.إنقاص الوزن

يساعد الماء المثلج في تحسين عملية التمثيل الغذائي، فقد يؤدي شرب كوبين من الماء المثلج إلى دفع جسمك إلى وضع حرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد شرب كوبين من الماء البارد يوميًا جسمك على حرقhg 50 سعرة حرارية إضافية بشكل طبيعي.

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3. فوائد شرب الماء البارد لتوفير الطاقة

قد يوفر الماء البارد أيضًا لجسمك المزيد من الطاقة على مدار اليوم، ومن المعروف أن شرب الماء يمكن أن يساعد في الهضم، وقد يساعد أيضًا في الحفاظ على الوزن، ويمكن للمياه الباردة بشكل عام أن تحافظ على رطوبتك.

ومع ذلك، قد لا يكون الماء البارد فكرة رائعة عندما تكونين مصابة بالبرد أو الإنفلونزا لأنه قد يبطئ من التعافي، وقد يؤدي الماء البارد أيضًا إلى إبطاء عملية الهضم لدى البالغين، وقد يتسبب تناوله في يوم حار في إحداث ضرر. يمكن أن يسبب تشنجات المريء وتشنجات في البطن. قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الدم.

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4-علاج الشعور بالجفاف

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إذا كنت تشعرين بالجفاف في كثير من الأحيان، يجب عليك إضافة القليل من الثلج إلى الماء، فعلى الرغم من أن الماء في درجة حرارة الغرفة يكافح الجفاف، فقد ثبت أن الماء المثلج يمتص في المعدة بشكل أسرع.

5-مفيد لجهاز المناعة لديك

عندما يتعرض جسمك للماء البارد، حتى لبضع دقائق في اليوم، يبدأ الجهاز المناعي في العمل، فقد يسمح الضغط الطفيف الذي يجلبه الماء البارد للجسم، بتكوين المزيد من خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى.

6-ماء الثلج يزيل السموم من الجسم

يساعد الماء المثلج على التخلص من السموم من الجسم. يمكن أن يساعدك شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء المثلج يوميًا في الاعتناء بشكل أفضل بما يحدث داخل جسمك.

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المصدر : موقع treehugger