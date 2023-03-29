بيروت - نادين محمد - الحازوقة هي العضلة التي تفصل صدرك عن بطنك، وقد تتلاشى الحازوقة عادة في غضون أيام قليلة، أما إذا استمرت بضعة أشهر أو أكثر، وهو أمر نادر حقًا، فقد تحتاج إلى مراجعة طبيبك على الفور.

أسباب الإصابة بالحازوقة

تصابين بالحازوقة عندما يزعج شيء ما الحجاب الحاجز وتعد أبرز أسبابها كالتالي :

-تناول الطعام بسرعة كبيرة

-الإفراط في تناول الطعام

-تناول الأطعمة الحارة

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-تناول المشروبات الغازية

-الأمراض التي تهيج الأعصاب التي تتحكم في الحجاب الحاجز

-الشعور بالتوتر

-تناول أدوية معينة

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-عملية جراحية في البطن

اضطرابات التمثيل الغذائي

-اضطرابات الجهاز العصبي المركزي

تستمر الحازوقة لأكثر من 48 ساعة نتيجة عوامل أساسية، مثل تلف الأعصاب أو التهيج الناجم عن الارتجاع المعدي المريئي، والذي يحدث عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة.

قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 من تلف الأعصاب المبهمة، مما قد يؤثر على كيفية تنظيم أجسامهم للحازوقة.

كيفية التخلص من الحازوقة

1-رشفة من الماء

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يمكنك أخذ 20 رشفة صغيرة من الماء على التوالي، فمن خلال ابتلاع الماء بشكل متكرر، لا يمكنك التنفس بسرعة، مما يجبر جسمك على الهدوء، ويبطئ هذا النبضات العصبية إلى الحجاب الحاجز، ويمكن شرب الماء بسرعة، وإذا لم تنجح عملية الرشف، فقد يكون الإسراع في سرعة ابتلاع الماء أمرًا فعالاً.

2-احبسي أنفاسك

قد يعمل حبس أنفاسك بنفس طريقة احتساء الماء، عن طريق توجيه نبضات أعصابك إلى الحجاب الحاجز.

3- التخلص من الحازوقة بالغرغرة بالماء المثلج

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الغرغرة تساعد في تحفيز العصب المبهم فيمكنك من ذلك الثلج المجروش أو السكر المحبب، وتأكدي من أن أي شيء تبتلعينه ليس صغيراً بما يكفي بحيث لا يمكن خنقك.

4-اسحبي لسانك

لديك شريان على جانبي رقبتك، وتظهر بعض الأبحاث أن الضغط عليهما قد يؤثر على العصب المبهم بطريقة تخلصك من الحازوقة.

يمكنك التغلب على الحازوقة من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة لتخفيف الحازوقة المزمنة، مثل:

-تجنب المشروبات الغازية والأطعمة التي تسبب لك الغازات.

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-تناول وجبات أصغر.

- مضغ الأكل بطريقة أبطأ.

-أخذ استراحة من تناول أشياء مثل الأطعمة الحارة أو شديدة السخونة.

-التحكم في الإجهاد.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على مدى استمرار الحازوقة، قد يوصي طبيبك بالحصول على حقنة من مخدر لسد العصب الحجابي لوقف الحازوقة، وإذا لم ينجح ذلك، تقول Mayo Clinic إن طبيبك يمكنه حتى أن يزرع جراحيًا جهازًا يعمل بالبطارية لتوصيل تحفيز كهربائي خفيف إلى العصب المبهم. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، فإن العلاج المنزلي البسيط سيفي بالغرض.

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المصدر :self.com