شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الحموضة فى رمضان.. نصائح للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحموضة المعوية هي حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص كل عام. يتميز بإحساس حارق في الصدر يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد.غالبًا ما تحدث الحموضة المعوية بسبب ارتداد الحمض ، والذي يحدث عندما يتدفق الحمض الموجود في المعدة إلى المريء، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي حرقة المعدة إلى حالات أكثر خطورة، مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

نصائح لمنع الحموضة المعوية

سنناقش وفقا لموقع "healthline بعض النصائح للوقاية من الحموضة المعوية خاصة فى شهر رمضان الكريم.

1. تجنب الأطعمة المتبلة بشدة

يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى الشعور بالحموضة المعوية لدى بعض الأشخاص، تشمل الأسباب الشائعة الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الحمضية والأطعمة الدهنية والكافيين، إذا لاحظت أن بعض الأطعمة تسبب لك الحموضة ، فحاول تجنبها.

2. تناول وجبات صغيرة

يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى زيادة الضغط على العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) ، وهي العضلات التي تمنع حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء، هذا يمكن أن يؤدي إلى الحموضة المعوية. بدلًا من ذلك ، حاول أن تتناول وجبات أصغر حجمًا مدار اليوم، هذا يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على LES وتقليل خطر الإصابة بالحموضة المعوية.

3. لا تستلقي بعد الأكل مباشرة

يمكن أن يؤدي الاستلقاء بعد تناول الطعام إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة المعوية، وذلك لأن الجاذبية لم تعد تساعد في الحفاظ على حمض المعدة في المعدة، حاول الانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء. إذا كنت بحاجة إلى الاستلقاء سريعًا ، فحاول أن تسند رأسك بالوسائد لإبقاء الجزء العلوي من جسمك مرتفعًا.

4. ارتداء ملابس فضفاضة

يمكن أن تضغط الملابس الضيقة ، خاصة حول الخصر ، على المعدة وتزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة، حاول ارتداء ملابس فضفاضة ، خاصة بعد الأكل.

5. الإقلاع عن التدخين

يمكن للتدخين أن يضعف العضلة العاصرة المريئية السفلى ويزيد من خطر الإصابة بالحموضة. إذا كنت تدخن ، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل مخاطر الإصابة بالحموضة المعوية وتحسين الصحة العامة.

6. الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة الضغط على المعدة و LES ، مما يؤدي إلى حرقة المعدة. يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية في تقليل مخاطر الإصابة بالحموضة المعوية.

7. إدارة الإجهاد

يمكن أن يزيد الإجهاد من خطر الإصابة بالحموضة المعوية عن طريق زيادة إنتاج الحمض في المعدة والتسبب في استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى. يمكن أن يساعد إيجاد طرق لإدارة التوتر ، مثل التأمل أو اليوجا أو التمارين الرياضية ، في تقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة.

8. ارفع رأس سريرك

يمكن أن يساعد رفع رأس سريرك بمقدار ست إلى ثماني بوصات في الحفاظ على حمض المعدة في المعدة وتقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع الكتل أو الناهضين تحت الساقين على رأس السرير.

9. النظر في الأدوية

إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية للوقاية من حرقة المعدة ، فقد تكون الأدوية ضرورية. يمكن لمضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل Tums أو Rolaids ، أن تساعد في تحييد حمض المعدة وتخفيف أعراض حرقة المعدة، يمكن أن تساعد مثبطات مضخة البروتون (PPIs) ، مثل أوميبرازول أو لانسوبرازول ، في تقليل كمية الحمض التي تفرزها المعدة ومنع حرقة المعدة.