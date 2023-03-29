شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فيتامينات أساسية تساعد في زيادة خصوبة الرجال.. أبرزها حمض الفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مشاكل الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء شائعة جدًا في الوقت الحاضر ويمكن أن يكون جزء منها أيضًا بسبب مشكلات نمط الحياة، يمكن أن تتأثر الخصوبة عند الرجال بالتوتر اليومي وعادات نمط الحياة الخاطئة مثل التدخين وتناول الأطعمة التي تسبب السمنة، يتم تشخيص العقم عند الرجال عندما لا يتحقق الحمل بعد عام واحد من العلاقة الزوجية دون استخدام وسائل منع الحمل في النساء ، قد يشير فشل الحمل مرتين أو أكثر إلى العقم. يمكن أن تلعب التغذية دورًا رئيسيًا في الخصوبة ويمكن أن يؤدي تناول الفيتامينات الأساسية إلى زيادة فرصة الحمل، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

فيتامينات لخصوبة الرجالفيتامين ج:

وهو من أهم مضادات الأكسدة اللازمة لتحسين صحة الحيوانات المنوية ، تشير دراسات مختلفة أيضًا إلى أن فيتامين ج يؤدي إلى زيادة حركة الحيوانات المنوية وتقليل كميات خلايا الحيوانات المنوية المشوهة،ومصادر الأطعمة الفلفل الحلو والفراولة والطماطم والخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف والبابايا والليمون والجوافة والكيوي وبالتالي ، يمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز الخصوبة عند الرجال.

فيتامين ب 12 :

مطلوب لعملية إنتاج الحيوانات المنوية، يجب تناول الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان للحصول على كمية كافية من هذا الفيتامين.

الزنك:

من المعروف أنه يزيد هرمون التستوستيرون ويعزز الخصوبة إلى جانب نمو العضلات، يمكن للرجال تناول المشروم والسبانخ وبذور اليقطين والحمص والعدس والزبادي، علاوة على ذلك ، يرتبط انخفاض مستوى الزنك بانخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف جودة الحيوانات المنوية وانخفاض معدلات الخصوبة.

فيتامين (د):

الرجال الذين لديهم مستويات (د) أعلى لديهم تحسن في الخصوبة الكلية وعدد الحيوانات المنوية، يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة مستويات هرمون التستوستيرونا ، حاول اختيار سمك السلمون وزيت كبد الحوت والتونة ومنتجات الألبان والسردين.

حمض الفوليك:

هذا ضروري أيضًا للخصوبة ، يمكن أن تساعد مكملات الفولات في زيادة عدد الحيوانات المنوية، يمكن للبرتقال والجريب فروت والفاصوليا والفول السوداني والأفوكادو والذرة الحلوة وفول الصويا والمكسرات أن تفعل الحيلة.

فيتامين هـ:

ويقصد به مجموعة من مضادات الأكسدة الذائبة في الدهون والتي تحمي من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة ومن ثم ، من المعروف أن فيتامين (هـ) يساعد الرجال على تجنب تلف الحيوانات المنوية، اختر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين إيريك مثل بذور عباد الشمس واللوز والبندق والسبانخ والبروكلي.

السيلينيوم:

ضروري لإنتاج الحيوانات المنوية بشكل صحي، تؤثر المستويات المنخفضة من السيلينيوم على صحة الحيوانات المنوية ، أضف المأكولات البحرية والفاصوليا المخبوزة وبذور الكتان إلى النظام الغذائي.