شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح غذائية من أجل صيام صحي فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعدك العادات الغذائية الجيدة خلال شهر رمضان على تجنب الدوار أو الجفاف وتوفير الطاقة اللازمة لك طوال اليوم، وإليك ثلاث نصائح من أجل شهر رمضان صحي، وفقا لما نشره موقع " iamherbalifenutrition".

حافظ على رطوبتك

شرب الماء ما بين الإفطار والسحور أمر بالغ الأهمية للبقاء بصحة جيدة، يسمح تناول السوائل بنقل العناصر الغذائية ، والتخلص من الفضلات ، وتنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ عليها، والحفاظ على الدورة الدموية وضغط الدم ، وتزييت المفاصل وأنسجة الجسم، وتسهيل عملية الهضم، أوصت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية بتناول الماء 2.5 لتر للرجال و 2.0 لتر للنساء يوميًا.

اختر أطعمة بسيطة وكثيفة المغذيات

على الرغم من أنك قد تتوق إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون لكسر صيامك اليومي، إلا أن هذا ليس الخيار الأفضل، هذه الأنواع من الأطعمة ليست فقط مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة ، ولكنها قد تغريك بالإفراط في تناول الطعام.

بدلاً من ذلك ، حاول دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ؛ أي الوجبات التي توفر وفرة من العناصر الغذائية (البروتينات والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات) بالنسبة لتكلفة السعرات الحرارية، أثناء الصيام ، تريد التأكد من حصولك على أكبر قدر ممكن من التغذية لكل سعر حراري مستهلك.

أدخل الألياف والبروتين في نظامك الغذائي

حقق أقصى استفادة من وجبتك قبل الفجر (السحور) ووجبة الإفطار من خلال تضمين الألياف والبروتين.

يتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف ببطء وتزيد من حجم وجبتك ، مما يساعدك على الشعور بالامتلاء، يمكنهم أيضًا المساعدة في حركات الأمعاء المنتظمة وتجنب الإمساك، اختر الحبوب والتمر والتين والحبوب الكاملة والبذور والخضروات والفاكهة.

تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين - مثل فول الصويا والبيض والجبن والبقوليات والدواجن والأسماك والزبادي - على تجديد طاقتك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

تأكد من حصول جسمك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها أمر ضروري بشكل يومي ، ولكن بشكل خاص خلال شهر رمضان، يمكن أن يكون للتغذية الجيدة آثار إيجابية على أجسامنا وعقولنا.