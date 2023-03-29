بيروت - نادين محمد - كثر الحديث في الآونة الأخيرعن أساليب تخسيس الوزن والتخلص من الدهون والأكثر من ذلك تبادل الوصفات الإبداعية المبتكرة لتخفيف أو حرق الدهون مثلا "عليك بخل التفاح تناولي الغريب فروت والأناناس"، وبالفعل يقبل عليها الناس ويسرفون في تناولها أملا في حرق هذه الدهون الصعبة. فهل يا ترى هذه الأقاويل صحيحة؟ هل يوجد أطعمه تقوم بحرق الدهون.

التقت "الجميلة" اختصاصية التغذية العلاجية ماجستير الحمية وتغذية الرياضين شيماء زاهر لتجيب لنا عن هذا السؤال.

• بداية تقول شيماء اولا علينا إيضاح معنى كلمة حرق الدهون التي لا تدل الكلمة على معناها الحرفي الذي يخطر في الاذهان فور سماعها وهو انه عند تناول نوع معين من الطعام سيتجه مباشره الى الدهون المخزنة ويقوم بحرقها و هو غير صحيح تماما و قد يستخدم لأهداف دعائية او تجارية بحته.

• ينطبق ذلك أيضا على الأدوية فالمقصود بأدوية او اطعمة حارقة للدهون هو ان تزيد من معدل استهلاك الجسم للسعرات الحرارية مما قد يودي الى تقليل نسبة الدهون حيث يقوم الجسم بزيادة استهلاك الدهون كمصدر للطاقة.

الصورة من FREEPIK



• اما عن الأطعمة التي تعرف بزيادة معدل الحرق فتتضمن القائمة:

1. التوابل الحارة، الزنجبيل،

2. القهوة والشاي الأخضر الا ان الدراسات التي اجريت على هذه الأطعمة لم تكن نتائجها صارمة حيث بعضها اظهر نتائج وبعضها لم يجد علاقة بين نزول الوزن وقائمة الأطعمة السابقة.

3. وهناك قائمة اخري تتضمن الجريب فروت، الأناناس، الكرفس، الكمون، الزبادي مع الليمون. الا انه لا يوجد دراسات علمية تثبت علاقتهم بحرق الدهون وإنما كل المعلومات والحميات التي تعتمد عليهم غير مثبت فعاليتها وصحتها. وبالنسبة للحميات التي تتضمن استخدام هذه الأطعمة فتعتمد على تقليل نسبة الطعام واستخدام الفواكه والخضروات المذكورة اعلاه كبديل للوجبات مما يسهم في خفض الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

• هل صحيح ان هناك بعض المأكولات قد تساعد في حرق الدهون في مناطق معينه او زيادة معدل الحرق بصوره ملحوظة؟ يقوم الجسم بتخزين الدهون في الخلايا الدهنية بنفس الطريقة، اما الفرق هو توزيع الدهون في الجسم فهناك أشخاص تقوم اجسامهم بتخزين الدهون في الجزء العلوي من اجسامهم بينما اخرين في الجزء السفلي وهذا شيء خلقنا به ولا يمكن تغيره الا عن طريق عمليات الشفط حيث يقوم الجراح بإزالة الخلايا الدهنية من المنطقة.

اليك كل ما يجب معرفته عن عملية شفط الدهون

ومن هنا يمكنا القول انه لا يوجد نوع غذاء قادر على حرق دهون من منطقة معينه حيث ان الدهون مخزنة على نفس الصورة ولا يستطيع الغذاء التفريق بين أماكنها بالإضافة ان المفهوم في حد ذاته خاطئ حيث تقوم بعض الاغذية برفع معدل الحرق، مما يعني انها تزيد من معدل احتياج الجسم للطاقة وبذلك يقوم الجسم بصرف سعرات حرارية أكثر وليس استهداف الدهون وحرقها كما بالمصطلح العامي.



• الأطعمة التي تزيد من معدل حرق الدهون فهي الكافيين، البروتين والتوابل الحارة الا ان استهلاكها لا يؤدي الى إنقاص الوزن بل زيادة استهلاك الطاقة من قبل الجسم ولا يتم ذلك بصورة ملحوظة حيث لم تثبت الدراسات فعاليتها مع جميع الأشخاص ومن هنا يمكننا استنتاج ان الطريقة الوحيدة لحرق الدهون هي القيام بحمية بشكل صحيح.

بعدما تعرفتِ الى المأكولات التي تساعد على حرق الدهون، تعرفي الى برنامج غذائي لتخفيف الوزن لمدة شهر