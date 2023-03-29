شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإمساك في رمضان.. 7 أطعمة تحسن حركة الأمعاء منها البرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب العديد من الأشخاص بالإمساك خاصة في شهر رمضان الكريم، ويمكن تجنب هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي عالي الجودة يتكون من عناصر مغذية قادرة على دعم الهضم الصحي، تلعب الألياف دورا كبير في علاج الإمساك ، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة عن طريق امتصاص الماء في الأمعاء، وإليك أفضل الأطعمة التي يحب تناولها في الإفطار والسحور لتجنب الإمساك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - بطاطا حلوة

البطاطا الحلوة يمكن أن تساعد في حركات الأمعاء لأنها غنية بالألياف غير القابلة للذوبان التي تحفز الجهاز الهضمي وتعزز حركات الأمعاء.

2 - البرقوق والزبيب والفواكه المجففة

الفواكه المجففة ، وخاصة البرقوق ، هي أداة رائعة أخرى للمساعدة في تعزيز انتظام الأمعاء،بالإضافة إلى كونها مصدرًا جيدًا للألياف - والتي نعلم أنها تساعد في دعم حركة الأمعاء بشكل عام - فإن البرقوق أيضًا مصدر جيد للسوربيتول، وهو كحول سكري يساعد في تسريع الأشياء عبر القناة الهضمية.

3 - بذور الشيا

أفضل ما يقوله يمكن أن تساعد بذور الشيا في تدفق أمعائك لأنها "غنية بالألياف ويمكنها امتصاص الماء للمساعدة في زيادة حجم الفضلات وتحفيز حركة الأمعاء، بذور الشيا هي مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد تحريك الفضلات عبر الجهاز الهضمي، احرص على شرب الكثير من الماء ، مما يساعد ألياف الشيا على أداء وظيفتها.

4 - بذور الكتان

مصدر آخر رائع للألياف القابلة للذوبان ، بذور الكتان تذوب في الماء وتساعد على تسهيل حركة البراز عبر الأمعاء الغليظة، فهى غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تساعد في ترطيب الأمعاء وتعزيز حركة الأمعاء.

5 - كيوي

أظهرت الأبحاث أن تناول الكيوي يوميًا يساعد في تقليل مقدار الوقت الذي تستغرقه الفضلات للتنقل عبر الأمعاء وزيادة تواتر حركات الأمعاء، يعتقد الخبراء أنه قد يكون بسبب مزيج من مضادات الأكسدة والألياف ومحتوى الماء في الكيوي.

الكيوي يمكن أن يساعد بشكل فعال في تخفيف الإمساك لأنه يحتوي على إنزيم يسمى الأكتينيدين ، والذي يمكن أن يساعد في الهضم وتعزيز حركات الأمعاء.

6 - أفوكادو

الأفوكادو غني بالألياف ويحتوي على دهون صحية يمكن أن تساعد في ترطيب الأمعاء وتعزيز حركة الأمعاء، توفر لك نصف حبة أفوكادو فقط ستة جرامات من الألياف الغذائية ، وهو ما يكفي للمساعدة في كفاءة حركة الأمعاء، الأفوكادو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من المغنيسيوم ، والذي يجذب الماء إلى أمعائك.

7 - فاكهة حمضية

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون غنية بفيتامين C والألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتحسين الهضم.