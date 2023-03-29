شكرا لقرائتكم خبر عن ماسكات بطرق طبيعية للبشرة الدهنية والان مع تفاصيل الخبر
-مزيج عصير الليمون والعسل:
الليمون هو أفضل علاج منزلي للبشرة الدهنية، حيث يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك الذي يمكن أن يحيد ويتحكم في إفراز الزيت للبشرة الدهنية، و لديها القدرة على تقليل البثور بشكل فعال، ويعمل الحمض جيدًا على قتل البكتيريا الضارة المسببة لحب الشباب إلى جانب تقليل الندوب .
والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويمكنه استعادة توازن رطوبة الجلد ويعطي العسل بشرة متوهجة طبيعية ويساعد أيضًا في تقليل البثور.
-ليمون ومياه ورد
يساعد استخدام ماء الورد في إزالة الزيوت الزائدة وموازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة. لذلك فهو جيد للبشرة الدهنية، ومع اضافة الليمون فهو يعزز صحة البشرة.
-بياض البيض والعسل الأبيض
يساعد بياض البيض على شد البشرة وامتصاص الدهون منها كما يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها ، ويحتوى العسل الابيض على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد فى تعزيز ونضارة البشرة.