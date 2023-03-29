شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذير تدل على أن لديك نقص فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 هو أحد الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من الوظائف مثل تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أن له دورًا رئيسيًا في نمو خلايا المخ والأعصاب، وبالتالي فهو ضروري للغاية لتوليد الناقلات العصبية بصرف النظر عن دوره الرئيسي في الجهاز العصبي المركزي ، فإن فيتامين ب 12 يدعم صحة العظام ويمنع هشاشة العظام وخطر الكسر، لذلك من المهم معرفة العلامات التي تشير إلى نقص هذا الفيتامين في الجسم حتى تتمكن من تجديده، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

بعض العلامات التحذيرية لنقص فيتامين ب 12 في الجسم

وجود مشاكل في التوازن أثناء المشي

يمكن أن يكشف نمط المشي الخاص بك ما إذا كنت تعاني من نقص في الفيتامين الذي يلعب دورًا محوريًا في الجهاز العصبي المركزي، ومن العلامات التي تحتاجها للحصول على فيتامين ب 12 صعوبة في المشي وعدم القدرة على التوازن أثناء المشي.

فقر الدم

يسبب نقص فيتامين ب 12 فقر الدم يُعرف أيضًا باسم نقص الكوبالامين ، وتتطور هذه الحالة عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء بسبب نقص فيتامين ب 12 ، وهو الفيتامين الذي يساعد في تكوين كرات الدم الحمراء. يتميز فقر الدم بفيتامين ب 12 بضيق التنفس وفقدان الشهية ومشاكل في الرؤية

وعسر الهضم والصداع.

تورم اللسان

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى حالة تسمى التهاب اللسان، وهو مصطلح طبي يسبب التهاب اللسان وألمه، ويُعرف أيضًا باسم اللسان السمين، ويظهر مع أعراض أخرى مثل القروح والآفات في الفم ، وتغير لون اللسان ، والحرق غير المبرر. الأحاسيس.

مشاكل معرفية

يجب أن يؤثر العنصر الأساسي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في عمل الدماغ على القدرات المعرفية للفرد عندما لا يكون موجودًا بشكل كافٍ في الجسم ، وفي هذا يعاني الشخص من فقدان الذاكرة ، ويواجه صعوبة في التفكير والتفكير المنطقي.

تنميل في اليدين والرجلين

يعتبر خدر الأطراف دائمًا أحد العلامات الرئيسية لنقص فيتامين ب 12 ، كما يعاني العديد من الأشخاص من الإحساس بالوخز. يمكن أن ترتبط الأعراض غير المبررة في اليدين أو الساقين أو القدمين والتي تؤثر على العمل اليومي للفرد بنقص فيتامين ب 12 ، إذا استمرت هذه العلامة لفترة أطول قم بزيارة الطبيب.

علامات أخرى يجب الانتباه إليها

بصرف النظر عن العلامات التحذيرية ، هناك العديد من العلامات الأخرى لنقص فيتامين ب 12 والتي يجب على الشخص أن يحذر منها ، بسبب نقص فيتامين ب 12 ، قد يعاني الشخص من سرعة دقات القلب ، وشحوب الجلد ، والتعب ، والضعف الشديد ، وتقرحات الفم ، وزيادة التهيج ، وانخفاض المزاج وانخفاض الشهية.

من أين يمكنك الحصول على فيتامين ب 12؟

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك. يوجد في الغالب في الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات، وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي والذين يعانون من مشاكل السكر في الدم هم أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين ب 12.