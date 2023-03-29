شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لإنقاص الوزن بدون ممارسة الرياضة.. أبرزها السيطرة على التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتطلع إلى إنقاص وزنك ولكن ليس لديك الوقت أو الطاقة أو القدرة على ممارسة الرياضة، إذا كان الأمر كذلك ، فأنت لست وحدك، ووفقًا لمؤسسة القلب الأمريكية ، فإن بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس لا يمارسون الرياضة تشمل التعب ، وضيق الوقت ، والشعور بعدم التحفيز ، وعدم القدرة على تحمل تكاليف عضوية الصالة الرياضية ، وإليك طرق إنقاص الوزن بدون ممارسة الرياضة وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا

مفتاح فقدان الوزن الصحي هو تناول مجموعة متنوعة من المغذيات الكثيفة التي تملأك بدون السعرات الحرارية الزائدة ، يمكنك إنقاص الوزن بشكل صحي من خلال تناول الطعام عند نقص السعرات الحرارية لما يقرب من 500 سعرة حرارية يوميًا.

2 - استخدم أطباق أصغر

قد يبدو الأمر بسيطًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، لكن تقديم وجباتك على أطباق أصغر يمكن أن يساعدك على تقليل كمية الأكل وتحسين عاداتك الغذائية

3 -شرب المزيد من الماء

البقاء رطبًا يمكن أن يدعم فقدان الوزن بعدة طرق على سبيل المثال ، يمكن أن يعمل شرب الماء كمثبط للشهية ، ويحفز عملية التمثيل الغذائي ، ويساعد جسمك على حرق الدهون للحصول على الوقود ، تظهر الأبحاث أن شرب كوب من الماء قبل الوجبات يقلل من تناول الطعام في الوجبة التالية.

4 -الحصول على قسط كاف من النوم

خلصت دراسة نشرت في مجلة Nutrients إلى أن النوم أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، على سبيل المثال ، أكدت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين عانوا من تقييد السعرات الحرارية لمدة 14 يومًا عانوا من فقدان دهون أقل عندما حصلوا على 5.5 ساعة من النوم مقارنة بـ 8.5 ساعة، من المحتمل أن يكون هذا بسبب زيادة إنتاج هرمون الجوع جريلين عندما لا تنام.

5 -السيطرة على التوتر

من المحتمل أن تتأثر عاداتك الغذائية إذا كنت متوتراً باستمرار، تعد إدارة أي ضغوط تتعامل معها طريقة مثمرة لفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ، ارتبط التوتر والحالات المزاجية السلبية بالإفراط في تناول الطعام وانخفاض النشاط البدني - وهما عاملان خطران مهمان لزيادة الوزن.

الإجهاد المزمن يمكن أن يزيد من مستويات الكورتيزول ، مما قد يؤدي إلى زيادة الشهية وزيادة الوزن.

6 - املأ نصف طبقك بالخضار

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الخضار الغنية بالمغذيات والقليلة السعرات الحرارية في ملء بطنك دون كل السعرات الحرارية الزائدة.

إن تعبئة طبقك بالخضار يمدك بالألياف ويملأك بعدد قليل من السعرات الحرارية، كما أنه يترك مساحة أقل للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ويقلل من إجمالي عدد السعرات الحرارية في وجبتك.





7 - قلل من تناول الأطعمة المصنعة

معظم الأطعمة المصنعة (مثل حبوب الإفطار واللحوم المصنعة والجبن وألواح الحلوى والمخبوزات) غنية بالسعرات الحرارية والسكر المضاف والدهون والصوديوم، تظهر الأبحاث أن تناول الكثير من الأطعمة المصنعة يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة عالية في السعرات الحرارية وقليلة العناصر الغذائية ويمكن أن تساهم في زيادة الوزن، وبدلاً من ذلك ، ركز على تناول الأطعمة الكاملة والمعالجة بشكل ضئيل.