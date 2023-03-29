شكرا لقرائتكم خبر عن عادات نمط حياة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قلب الإنسان عرضة لعدد من الأمراض التي تؤثر في النهاية على طريقة عمله، يتضرر القلب بسبب عدة عوامل، القليل منها ليس بيولوجيًا بطبيعته، في هذا التقرير نتعرف على عادات نمط الحياة التي تزيد بشكل مطرد من مخاطر الإصابة بالقلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

زيادة الوزن

أكد خبراء الصحة أن الوزن الزائد يضر قلبك، وتعد زيادة الوزن حول منطقة البطن عامل خطر خطير على القلب.

إن حمل كيلوجرامات زائدة ، خاصة حول البطن ، يجهد القلب ويوجهك نحو مرض السكري، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان 5٪ إلى 10٪ فقط من وزنك الأولي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ضغط الدم وسكر الدم.

2- نشاط بدني أقل وعدد أكبر من ساعات الخمول

تأتي التمارين بجانب الوزن المثالي للحفاظ على صحة القلب، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، تُظهر التقديرات العالمية الحالية أن واحدًا من كل أربعة بالغين و 81٪ من المراهقين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا.

وأوضح التقرير أيضًا كيف من المرجح أن يزداد عدد الأمراض غير المعدية مثل النوبات القلبية وضغط الدم بين عامي 2020 و 2030.

يؤدي عدم النشاط إلى تراكم الدهون في الشرايين مما يؤدي لاحقًا إلى تعطيل تدفق الدم وبالتالي يؤدي إلى نوبة قلبية .

3- عدم العناية بصحة الكبد

يرتبط الكبد ارتباطًا مباشرًا بصحة القلب، أظهرت دراسة قدمت في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية أن التراكم غير الطبيعي للدهون في الكبد غير الناجم عن الكحول قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب.

كان مرض الكبد الدهني من كبار السن أو الذكور أو المصابين بمرض السكري أو أمراض القلب التاجية أكثر عرضة بشكل خاص للإصابة بفشل القلب.

للعناية بالكبد، تحتاج إلى التخلص من الأطعمة المصنعة والمشروبات والأملاح من النظام الغذائي وتناولها بشكل موسمي الفواكه والخضروات والبروتين والدهون غير المشبعة.

4- طريقة الأكل بكثرة الملح

على الرغم من أنك قد تستخدم كميات أقل من الملح أثناء الطهي، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن الأملاح المخفية التي تتناولها من خلال الأطعمة المصنعة.

توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استهلاك أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا ، وهو ما يمثل نصف ما يستهلكه الناس في المتوسط في العالم.

يمكنك الحصول على الملح مما تضيفه إلى الأطعمة في المنزل ، أو يمكنك الحصول على الملح من تصنيع المنتجات.