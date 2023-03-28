شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير للإصابة بمرض الكبد الدهني على الوجه والجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني هو اضطراب يتسبب في تراكم الدهون في خلايا الكبد، وقد تظهر أعراض الإصابة بالكبد الدهنى على الوجه والجلد، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات الكبد الدهني على الوجه والجلد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يرتبط مرض الكبد الدهني ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2 ، والذي إذا لم يتم إدارته بشكل جيد، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على الجهاز العصبي والكلى والقلب والأوعية الدموية.

ويسبب الشكل الأكثر خطورة من مرض الكبد الدهني، التهاب الكبد ويمكن أن يتطور إلى تليف الكبد والفشل الكبدي.

مخاطر مميتة أخرى بسبب الكبد الدهني

من المعروف أن توقف التنفس أثناء النوم يحدث في مرضى الكبد الدهني وهذا يؤدي إلى عدم كفاية الراحة والتعافي، مما يؤدي إلى التعب أثناء النهار وتقليل القدرات المعرفية التي تؤثر سلبًا على إنتاجية الموظف.

يزيد التهاب الكبد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق ، والتي من المعروف أنها تؤثر بشكل خطير على إنتاجية العمل.

علامات الكبد الدهني على الوجه

بسبب الاختلال الأيضي الأساسي ، يظهر بعض مرضى الكبد الدهني تغيرات تصبح مرئية على الوجه.

من أعراض الكبد الدهني انتفاخ العينين والهالات السوداء، والتجاعيد حول العينين وزوايا الفم، وتغير لون العينين إلى الأصفر (إذا ظهر اليرقان).

حب الشباب والاحمرار أيضًا علامة على الكبد الدهنى

إن ترقق شعر الوجه خاصة الحاجبين، احمرار الخدين، تورم الوجه، ظهور حب الشباب أو تفاقمه يمكن أن يثير الشكوك حول إصابة الكبد.

لا تقتصر أي من هذه التغييرات على مرض الكبد الدهني ويجب فحصها من قبل أخصائي طبي للتوصل إلى تشخيص نهائي.

يجب عدم تجاهل عروق العنكبوت

في حالة تلف الكبد الشديد ، يمكن أن تظهر الأورام الوعائية العنكبوتية، وهي بقع حمراء مركزية ذات امتدادات ضاربة إلى الحمرة تشع للخارج مثل نسيج العنكبوت، وتظهر بارزة بسبب النحافة النسبية لجلد الوجه.