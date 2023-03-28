شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك سنة أولى صيام.. أكلات مهمة لصحته على الفطار والان مع تفاصيل الخبر
1:شجعى طفلك على تناول التمر فى وجبة الافطار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من فقر الدم ، كما تساعد على التركيز والنشاط.
2: اهتمى بوضع اللحوم أو الدواجن فى وجبة الافطار، حيث إنها تحتوى على نسبة عالبة من البروتين الذى يساعد على تعزيز صحة الجسم وتقوية العظام ونمو الأطفال.
3:الشوربة من الأطباق المهمة على سفرة الطعام ومهمة لصحة طفلك وتقوية جسمه وعضلاته كما انها تحتوى على نسبة عالية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز مناعة طفلك.
4:من اساسيات الفطار طبق السلطة الغنى بالخضراوات المختلفة والتى تتميز باحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة الهامة لصحة الاطفال.
5:شجعى طفلك على تناول منتجات الالبان فى السحور مثل الزبادى والجبنة والحليب فهى غنية بالفيتامينات الهامة لصحة طفلك.