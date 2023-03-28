شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك سنة أولى صيام.. أكلات مهمة لصحته على الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع السنة الأولى للأطفال فى الصيام قد يتعرضون للإرهاق والتعب، وهنا يأتى دور الأم فى تغذية الطفل وتقديم الوجبات الصحية والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، وحسب ما ذكره موقع helthy نقدم بعض الأكلات الصحية للأطفال وهى:

1:شجعى طفلك على تناول التمر فى وجبة الافطار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من فقر الدم ، كما تساعد على التركيز والنشاط.

2: اهتمى بوضع اللحوم أو الدواجن فى وجبة الافطار، حيث إنها تحتوى على نسبة عالبة من البروتين الذى يساعد على تعزيز صحة الجسم وتقوية العظام ونمو الأطفال.

3:الشوربة من الأطباق المهمة على سفرة الطعام ومهمة لصحة طفلك وتقوية جسمه وعضلاته كما انها تحتوى على نسبة عالية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز مناعة طفلك.

4:من اساسيات الفطار طبق السلطة الغنى بالخضراوات المختلفة والتى تتميز باحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة الهامة لصحة الاطفال.

5:شجعى طفلك على تناول منتجات الالبان فى السحور مثل الزبادى والجبنة والحليب فهى غنية بالفيتامينات الهامة لصحة طفلك.