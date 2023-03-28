نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم في نهار رمضان

خلال شهر رمضان يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالجفاف خلال النهار، حيث يفقد الجسم الرطوبة خلال الصيام، لذلك عند ساعات الإفطار لابد من ترطيب الجسم من خلال تعويض الجسم كمية الماء الذي فقدها، لذلك لابد من البحث عن أفضل الأطعمة والمشروبات التي توفر الترطيب للجسم خلال ساعات الصيام، وهناك نصائح لابد من إتباعها للبقاء رطباً خلال شهر رمضان.

نصائح للبقاء رطبًا خلال شهر رمضان

تناول كميات كبيرة من الماء

اشربي كمية كافية من الماء للبقاء رطبًا أثناء الصيام يصبح أمرًا ضروريًا. اشربي ما لا يقل عن لترين من الماء لتظلي رطبة طوال اليوم أثناء الصيام. النصيحة هي تناول السحور قبل نصف ساعة على الأقل من موعد الفجر بحيث يكون لديك 30 دقيقة على الأقل لشرب الماء فقط. ارتشفي تدريجيًا ولا تشربيه دفعة واحدة. تجنبي الشاي والقهوة لأنها يمكن أن تستنزف درجة حرارة الجسم المتوازنة.

تناول المكسرات في السحور

تشمل الوجبات المسبقة خلال السحور المكسرات والبذور الغنية بالبروتين والألياف. هذه أيضًا تبقيك ممتلئة لفترات أطول. بعد استراحة لمدة 30 دقيقة تناولي وجبتك الرئيسية.



تناول التمر في رمضان

يجب أن يكون التمر غنيًا بفيتامين K ، فالتمر مفيد في جعل خلايا الجسم تخزن السوائل لأنها مصدر طبيعي للجلوكوز. ومن التقاليد أيضًا تضمينها في الوجبات. التمور غنية أيضًا بالنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم.

الزبادي في رمضان

لا تفوت الزبادي بصرف النظر عن الفواكه والخضروات ، فإن أفضل طعام للسحور هو الزبادي. الزبادي يهدئ المعدة ويساعد على منع الحموضة، وفي النهاية يحمي من الجفاف. يعد تجنب الأطعمة المالحة والحارة والغنية بالسكر نصيحة شائعة لكل شخص يصوم خلال شهر رمضان.

الابتعاد عن العصائر السكرية

اعتاد بعض الناس على الإفطار بالعصائر السكرية، لكنها في الحقيقة ليست العادة الأفضل، للعصائر السكرية الصناعية العديد من العيوب، فهي تزيد من زيادة وزن الجسم وتجفف الجسم وتملأ المعدة بالعناصر الغذائية غير الضرورية.

اشرب كميات معقولة من المشروبات الرمضانية مثل الخروب أو الكركديه أو قمر الدين المصنوعة من السكر، لا تشرب كمية كبيرة من المشروبات السكرية التي تضر بصحتك خلال الشهر الكريم.

روتين يومي في رمضان

لا يمكننا إيقاف روتيننا اليومي أثناء الصيام، لكن يمكننا تعديله ليناسب توقيت رمضان لاستغلال طاقتنا بالطريقة الصحيحة، فإذا كنتِ تعملين، فحاولي البقاء في أماكن عمل باردة، إذا كنتِ لا تعملين، فلا تبذلي جهدًا كبيرًا من شأنه أن يقلل من طاقتك.

الاستحمام قبل الإفطار

بعد يوم طويل من الصيام، تكون الساعة التي تسبق الإفطار هي التي تشعر فيها بالعطش والتعب. في تلك اللحظة يمكن أن يساعدك الاستحمام البارد على تجاوز ذلك، اقضي من 5 إلى 10 دقائق في الحمام لتشعر بالانتعاش والجفاف، لا تأخذي دشًا ساخنًا، فلن يساعدك ذلك.

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