تفاصيل علاج تقلصات البطن وآلام المعدة ومتى تنذر بالخطر

يعتمد علاج تقلصات البطن على علاج سبب آلام المعدة الأساسي. لهذا من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب في حالة وجود آلام في المعدة أو تقلصات مجهولة المنشأ.

طرق التخلص من آلام المعدة والتقلصات

عندما تكون الآلام الموجودة في البطن ناتجة عن تقلصات مؤلمة في الجهاز الهضمي يشتبه في مصدرها (الإسهال، الطعام الزائد، اعتلال القولون، العصبية، القلق وغيرها...)، يمكن تخفيفها بمساعدة الأدوية المضادّة للتشنج.

يمكن أن يكون لمضادات التشنج ذات الخصائص المضادّة للكولين (SPASMODEX ، LIBRAX) آثار جانبية مزعجة: جفاف الفم، واضطرابات التكيف، والارتباك العقلي لدى كبار السن. عادة ما تكون مضادات التشنج الأخرى جيدة التحمل عند الجرعات المعتادة. في بعض الأدوية، يتم دمج مضادات التشنج مع الفحم الذي يمكن أن يكون مفيدًا في حالة الانتفاخ. علماً أن فعالية مضادات التشنج تختلف من شخص إلى آخر.

مضادات للتخلص من آلام المعدة

يُنصح بالأدوية التي تحتوي على الفحم في حالة الانتفاخ ويمكن أن تخفف من اضطرابات العبور المرتبطة بها. لكن تأثيرها على المدى الطويل غير مفهوم بشكل جيد.

علاجات المعدة الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام بعض الأدوية العلاجية أو المعالجة المثلية بشكل تقليدي في العلاج المساعد لآلام الجهاز الهضمي.

العلاج بالنباتات

يمكنك اللجوء إلى دواء ARKOGELULES MELISSE الذي يحتوي على مستخلص نباتي، فهو يستخدم تقليدياً في علاج الأعراض مثل:

صعوبة في الهضم (انتفاخ، تجشؤ، هضم بطيء) وتشنجات مؤلمة في الأمعاء. كما في حال العصبية، خاصة في حالة اضطرابات النوم الخفيفة.

ماذا تفعلين في حالة آلام المعدة؟

في حالة آلام المعدة الشديدة، امتنعي عن الأكل لبضع ساعات.

إذا كان سبب آلام البطن العنيفة غير واضح، فتجنبي تناول المسكنات قبل الاستشارة، وإلا فإنَّ ذلك سيجعل التشخيص أكثر صعوبة.

إذا كان سبب آلام المعدة معروفاً (الإسهال، الإفراط في تناول الطعام، التوتر، القلق، إلخ) ، فقد يكون من المفيد تناول دواء مضادّ للتشنج. يشعر بعض الأشخاص بالراحة من خلال وضع جسم دافئ بدرجة معتدلة (زجاجة أو كيس ماء ساخن، على سبيل المثال) على معدتهم.

علامات يجب أخذها بعين الاعتبار في حالة آلام المعدة

- إذا كان البراز دمويًا أو أسود مثل الفحم، ورائحته كريهة جدًا.

- إذا شعر الشخص بألم على شكل "طعن".

- إذا كانت آلام المعدة تتبع صدمة مثل السقوط أو حادث مروري.

- إذا كان ألم البطن مصحوبًا بعدم القدرة على التبرز، أو إخراج الغازات أو التبول.

- إذا صاحب الآلام سخونة وحرقان عند التبول.

- إذا تقيأ الشخص دماً.

- إذا صاحب آلام في المعدة تأخر في الدورة الشهرية.

- إذا صاحب ألم شديد في المعدة ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء غزير.

- إذا لم يكن هناك سبب واضح لألم المعدة (مثل الإفراط في تناول الطعام).

- إذا عادت آلام المعدة بشكل متكرر أو أصبحت لا تطاق.

- إذا ظهرت آلام المعدة في نفس وقت تناول دواء جديد.

- إذا لم تتراجع الأمراض بعد 48 ساعة من العلاج الذاتي.

- إذا كان لآلام المعدة سبب معروف ولم يصاحبها أي علامات خطيرة.

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