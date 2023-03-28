الملكة رانيا تُقيم إفطاراً لمجموعة من الفاعليات الشبابية

أقامت الملكة رانيا العبدالله يوم أمس الأحد في 26 أذار/ مارس مأدبة إفطار لعدد من الفاعليات الشبابية وأصحاب الشركات الناشئة والمتطوعين والرياديين والإعلاميين وذلك في قصر الحسينية.ونشرت الملكة فيديو خاص من حفل الإفطار يظهر كيف كانت تتحدث وتتفاعل مع الشباب وتلتقط معهم الصور.وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه :" من إفطار مع مجموعة من الشباب بالأمس".

وفي كلمة لها قالت لهم إنهم متواجدون في الافطار لأنهم يحدثون تغييراً نوعياً في مجتمعهم وبيئتهم كل بطريقته الخاصة وذلك من شأنه أن يحدث تغييراً في الأردن.كما نشرت زوجة الملك عبدالله الثاني صورة لها في منشور خاص من الإفطار وأرفقتها بتعليق كتبت فيه :" حلى إفطار اليوم مع شباب وشابات من مختلف أنحاء بلدنا الحبيب".

زفاف الأميرة إيمان

وكانت الملكة رانيا قد قامت مؤخرا بمشاركة عدة لقطات من زفاف الأميرة إيمان على نفس أغنية اليسا التي قد شاركتها من قبل بمناسبة تحديد موعد عقد القران، لكن هذه المرة الأغنية كاملة حيث اكتملت فرحة الملكة رانيا بزفاف ابنتها. وأرفقت الملكة مع الفيديو هذا التعليق: "حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي... في حفظ الله ورعايته".

يُظهر مقطع الفيديو عدة لقطات حية من زفاف الأميرة إيمان في يومها الكبير، وهي بفستانها الأبيض مع زوجها جميل ألكسندر ترميوتس. ولعل أبرز لقطة عندما تحاول الملكة رانيا أن تتمالك دموعها أثناء جلوسها لتشهد عقد قران ابنتها، فتقوم بسرعة بمسح الدموع فيراها ابنها ولي العهد الأمير الحسين وينظر لها نظرة دافئة ممزوجة بحنين وفرحة، متفهماً للمعاني التي تحملها هذه الدمعة.

كما أظهر مقطع الفيديو حقيبة الملكة رانيا التي كانت تحملها في يدها أثناء حفل الزفاف مكتوب عليها اسم "إيماني"، لتشعر أن ابنتها بين يديها حتى وهي أمام عينيها.

تجلت مشاعر الأبوة للملك عبدالله أثناء زفاف ابنته، ووثقها مقطع الفيديو وهو يحتضنها ويقبلها في خدها الأيمن بينما تقبلها والدتها من خدها الأيسر.

ولي العهد الأمير الحسين الذي رافق الأميرة إيمان لقاعة عقد القران وسلَّمها بيده لوالدها، والأمير هاشم توسطتهما شقيقتهما العروس في إحدى لقطات الفيديو.

الأميرة سلمى التي تغيبت عن حفل الحناء بسبب التزامها بدراستها، كانت حاضرة في حفل الزفاف وظهرت في عدة لقطات من مقطع الفيديو مع شقيقتها العروس.

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