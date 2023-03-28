شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن شاي الماتشا؟ دراسة توضح دوره فى تحسين الحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماتشا ، نوع من الشاي الأخضر المسحوق من أوراق كاميليا سينينسيس، هو مشروب شائع يتم استهلاكه تقليديًا في شرق آسيا، تشير دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية Nutrients ، إلى أن شاي الماتشا ليس له فوائد صحية فحسب ، بل قد يزيد أيضًا من أداء الصحة العقلية والمزاج العام ويعالج الاكتئاب، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ينبع الاكتئاب من أسباب مختلفة لدى كل شخص ، ولكنه عادة ما ينتج عن انخفاض الدوبامين في الدماغ، يُعد الدوبامين ، الذي يُعرف غالبًا باسم هرمونات السعادة ، جزءًا مهمًا من نظام صنع المزاج لدينا، بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة طبيعية لرفع مستويات الدوبامين ، تشير دراسة جديدة إلى أن الماتشا قد تكون خيارًا.

أجرى فريق بحثي من اليابان دراسة على الفئران لمعرفة كيفية تأثير شاي الماتشا على الاكتئاب عن طريق تحفيز نظام الدوبامين، قال البحث ، الذي نُشر في المجلة العلمية Nutrients ، إن الفئران التي تناولت شاي الماتشا خففت من القلق عن طريق تحفيز وظيفة الدوبامين عبر إشارات مستقبلات الدوبامين D1 يبدو أن إعطاء شاي الماتشا للفئران المعرضة للإجهاد يقلل من مستويات الاكتئاب ، وهو ما ينعكس من خلال عرضها في اختبارات تعليق الذيل (TST) ، والتي غالبًا ما تستخدم لقياس الاكتئاب لدى الفئران.

لدراسة سبب مساعدة الماتشا في أعراض الاكتئاب لدى الفئران ، أجرى الفريق تحقيقًا أعمق كشف التحليل المناعي الكيميائي للفئران أن قشرة الفص الجبهي والنواة المتكئة في الفئران المعرضة للإجهاد قد تم تنشيطها بعد تناول الماتشا، يلعب هذان المجالان دورًا مهمًا في دائرة الدوبامين وينظمان مستويات الدوبامين في الدماغ.

أدى تحفيزهم إلى رفع مستويات الدوبامين وتحسين الحالة المزاجية ، كما يتضح من زيادة عدد الخلايا التي تعبر عن c-Fos ، وهي علامة مهمة للنشاط العصبي.

ووجدوا أيضًا أن إصدار مانع مستقبلات الدوبامين D1 للفئران المعرضة للإجهاد ألغى تأثيرات تعليق شاي الماتشا. هذا يعني أن مسحوق الشاي مشابه لتأثيرات مضادات الاكتئاب ، إن دمج شاي الماتشا في برامج تعزيز الصحة لديه القدرة على تحسين فائدته على نطاق واسع.