شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة تناولها فى رمضان لتقوية الأوعية الدموية منها الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأوعية الدموية جزءًا مهمًا من نظام الدورة الدموية لدينا، وهو المسئول عن توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أعضائنا وأنسجتنا، مع تقدمنا ​​في العمر ، يمكن أن تضعف أوعيتنا الدموية ، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية الأوعية الدموية والحفاظ عليها بصحة جيدة، إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تفكر في إضافتها إلى وجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان الكريم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أطعمة تقوي الأوعية الدموية: 1. التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة ، وخاصة نوع يسمى الأنثوسيانين ، والذي ثبت أنه يحسن وظيفة الأوعية الدموية. يعتبر العنب البري والفراولة والتوت والعليق من المصادر الممتازة للأنثوسيانين.

2. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية ، مثل السبانخ واللفت والكرنب ، غنية بالنترات ، مما يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، كما أنها غنية بفيتامين K الذي يساعد على منع تصلب الشرايين.

3. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني للدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

4. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة ، مثل الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل غنية بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين وظائف الأوعية الدموية، كما أنها مصدر جيد لفيتامينات ب ، والتي يمكن أن تساعد في منع تصلب الشرايين.

5. البصل

البصل وفير في الفلافونويد المضادة للأكسدة، هذا يساعد على تحسين الصحة العامة لصحتنا ويعزز الدورة الدموية، يمكن للخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في البصل جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة أن تقلل الالتهاب في الأوردة والشرايين.

6. الكركم

منذ العصور القديمة ، تم استخدام الكركم في الطب الآسيوي، يساعد على توسيع الأوعية الدموية والدورة الدموية، يساعد الكركمين المركب في تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات.

7. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف الأوعية الدموية. كما أنها مصدر جيد لفيتامين د الذي يمكن أن يساعد في منع تصلب الشرايين.

8. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور ، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان ، غنية بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة ، وكلها يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية، كما أنها مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

9. الطماطم

تعد الطماطم مصدرًا غنيًا بالليكوبين ، وهو مضاد للأكسدة ثبت أنه يحسن وظائف الأوعية الدموية ويقلل الالتهاب. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ، والذي يمكن أن يساعد في منع تصلب الشرايين.