بيروت - نادين محمد - الحزام الناري في البطن واحد من المشاكل الصحية الشائعة، فهو عدوى فيروسية تسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا. يمكن أن يصيب أي مكان من الجسم. وهو يظهر عادةً على شكل خط واحد من البثور يغطي الجانب الأيسر أو الأيمن من الجذع.

ينتج الحزام الناري عن الفيروس نفسه الذي يسبب جدري الماء. ففي حال الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس في جسمك لبقية حياتك. وبعد سنوات، قد ينشط الفيروس مجددًا ويسبب الحزام الناري.

الحزام الناري ليس مرضًا يهدد الحياة. ولكنه قد يسبب آلامًا شديدة. ويمكن أن تساعد اللقاحات على تقليل خطر الإصابة، وكذلك قد يقلل العلاج المبكر من العدوى، ويقلل احتمال حدوث مضاعفات. ومن أكثر المضاعفات شيوعًا الألم العصبي التالي للحزام الناري.

أعراض الحزام الناري في البطن

عادة ما تصيب أعراض الحزام الناري جزءًا بسيطًا فقط من أحد جانبي الجسم. وقد تشمل هذه الأعراض:

الشعور بالألم أو الحرقة أو الوخز.

الصورة من موقع freepik

الحساسية تجاه اللمس.

طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.

بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة.

الحكة.

بجانب أعراض الحزام الناري في البطن قد يشعر بعض الأشخاص بالأعراض التالية وهي كالتالي:

الحمى

الصداع

حساسية تجاه الضوء

إرهاق

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الصورة من موقع freepik

عادة ما يكون الألم أول أعراض الحزام الناري، وقد يكون الألم شديدًا لدى البعض، قد يختلط الأمر بينه وبين مشكلات في القلب أو الرئتين أو الكليتين. وبعض المصابين بالحزام الناري يشعرون بالألم دون أن يظهر عليهم أي طفح جلدي.

في أغلب الحالات يظهر الطفح الجلدي الخاص بالحزام الناري على هيئة شريط من البثور الملتفة حول يسار جذع الجسم أو يمينه.

وقد يظهر الطفح الجلدي الخاص بالحزام الناري أحيانًا حول إحدى العينين أو على أحد جانبي الرقبة أو الوجه.

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متى تجب زيارة الطبيب؟

تواصل مع طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تشتبه في إصابتك بالحزام الناري، خاصةً في الحالات التالية:

إذا كان الألم أو الطفح الجلدي قريبًا من إحدى العينين، فإذا تُركت العدوى دون علاج، فقد تؤدي إلى إصابة العين بضرر دائم.

الصورة من موقع freepik

إذا كنت تبلغ من العمر 50 عامًا فأكثر، حيث إن التقدم في العمر يزيد من خطورة المضاعفات.

إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك مصابًا بضعف في الجهاز المناعي. قد يرجع ذلك إلى الإصابة بالسرطان أو أخذ أدوية معينة أو الإصابة بمرض مزمن.

إذا كان الطفح الجلدي منتشرًا ومؤلمًا.

مضاعفات الحزام الناري

قد تشتمل مضاعفات الحزام الناري على الآتي:

1-الألم العصبي

لدى بعض الأشخاص، قد يستمر الحزام الناري مدة طويلة بعد زوال البثور. ويُسمى هذا المرض بالألم العصبي التالي للهربس. وهو يحدث عند إرسال الألياف العصبية التالفة رسائل ألم مضطربة ومبالِغة من الجلد إلى المخ.

2-فقدان الرؤية

الصورة من موقع AdobeStock

قد يسبب هربس العين النطاقي أو الحزام الناري داخل العين أو حولها عدوى مؤلمة في العين، ما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية.

2-المشكلات العصبية

بجانب أعراض الحزام الناري في البطن يمكن أن يسبب الحزام الناري شلل الوجه، أو مشكلات في التوازن أو السمع وعدوى الجلد. إذا لم تعالَج البثور، فقد تتحول إلى عدوى جلد بكتيرية.

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المصدر : موقع مايوكلينك