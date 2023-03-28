شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تزيد من آلام الدورة الشهرية.. منها كثرة شرب الشاي والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف آلام فترة الدورة الشهرية من امرأة لأخرى، وهناك مشكلات شائعة خلال الحيض تواجهها معظم النساء، حيث تعاني بعض النساء من الانتفاخ، بينما تعاني أخريات من الألم الناتج عن التقلصات، ومع ذلك ، في بعض الأحيان يصبح الحيض أكثر ألماً بسبب بعض الأخطاء التى ترتكبها معظم النساء، نتعرف على هذه الأخطاء في السطور التالية، بحسب موقع "Heath".

5 أخطاء تزيد من آلام الدورة الشهرية

1. الإكثار من شرب الشاي أو القهوة

إن تناول الكثير من الشاي أو القهوة لتخفيف التقلصات خلال فترات الدورة الشهرية، ليس فكرة جيدة بالإضافة إلى زيادة التوتر وضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فإن شرب الكثير من الشاي أو القهوة يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب طوال اليوم

في بعض الأحيان ، يمكن أن يسبب الكافيين نفسه تقلصات أسفل البطن الكافيين مدر للبول يسبب لنا الجفاف.

2. الصيام أو الجوع لفترات طويلة

خلال هذه الأيام، يمكن أن يشعرك النزيف الغزير بالضعف تجنب الصيام وخاصة في هذا الوقت. أضف الأطعمة الغنية بالمغذيات إلى نظامك الغذائي لتزويد جسمك بالتغذية الكاملة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والكالسيوم.

يمكن أن يتسبب تخطي الوجبات خلال هذا الوقت في حدوث مشكلات مختلفة في الجسم.

3. إزالة الشعر بالشمع

تزداد مستقبلات الألم خلال فترات، ويصبح الجلد أكثر حساسية. نتيجة لذلك ، يمكن أن تكون جلسات إزالة الشعر بالشمع مؤلمة.

أثناء إزالة الشعر بالشمع ، يمكن أن يؤدي شد الجلد إلى الشعور بالألم إذا قمت بالتبديل من إزالة الشعر بالشمع إلى الحلاقة، فهناك خطر حدوث جروح على الجلد. لتجنب هذه المشكلة ، يجب تجنب إزالة الشعر بالشمع خلال تلك الفترة.

4. استخدام نفس الفوط الصحية لفترة طويلة

تستخدم العديد من النساء فوطة واحدة فقط على مدار اليوم، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة الصدمة التسممية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تزداد الحكة والبكتيريا في المهبل. لمنع حدوث هذه المشكلة ، قومي بتغيير الفوط الصحية ثلاث مرات في اليوم يمكن أن تمنع تغيير الفوط الصحية كل ست ساعات البقع وعدم الراحة من الروائح الكريهة.

5. الإفراط في تناول منتجات الألبان

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان إلى احتباس الماء وزيادة خطر حدوث مشاكل الحموضة. خلال فترات تناول الحليب قليل الدسم لا يزيد من خطر التقلصات، بالإضافة إلى ذلك ، تشكو العديد من النساء من الإمساك.