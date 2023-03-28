شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة أعلى من المغنيسيوم كل يوم تمنع خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ والمكسرات، إلى النظام الغذائى اليومى يمكن أن يساعد فى تقليل انكماش الدماغ المرتبط بالعمر وتجنب أعراض الخرف، وفقا لما نشره موقع neuroscience.

ووفقًا لعلماء من مختبر التصوير العصبى والدماغ فى الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) يؤدى المزيد من المغنيسيوم فى نظامنا الغذائى اليومى إلى تحسين صحة الدماغ مع تقدمنا فى العمر.

ووجدت الدراسة التى أجريت على أكثر من 6000 مشارك صحى معرفى فى المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40 و73 عامًا أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 550 ملليجرام من المغنيسيوم يوميًا لديهم عمر دماغي أصغر بحوالي سنة واحدة بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى 55 مقارنة بشخص لديه تناول المغنيسيوم العادي حوالي 350 ملليجرام في اليوم.

وتظهر الدراسة أن زيادة بنسبة 41% فى تناول المغنيسيوم يمكن أن تؤدي إلى تقلص أقل في الدماغ المرتبط بالعمر، والذي يرتبط بوظيفة إدراكية أفضل وتقليل خطر الإصابة بالخرف أو تأخر ظهوره في وقت لاحق من الحياة.

ويسلط هذا البحث الضوء على الفوائد المحتملة لنظام غذائي غني بالمغنيسيوم والدور الذي يلعبه في تعزيز صحة الدماغ الجيدة.

ويُعتقد أن عدد الأشخاص الذين سيتم تشخيص إصابتهم بالخرف في جميع أنحاء العالم من المتوقع أن يتضاعف من 57.4 مليون في عام 2019 إلى 152.8 مليون في عام 2050، ما يشكل ضغطًا أكبر على الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصاد العالمي.

ونظرًا لعدم وجود علاج للخرف وعدم نجاح تطوير العلاجات الدوائية على مدار الثلاثين عامًا الماضية، فقد تم اقتراح توجيه مزيد من الاهتمام نحو الوقاية.

ويمكن لأبحاثنا أن تساعد في تطوير تدخلات الصحة العامة التي تهدف إلى تعزيز شيخوخة الدماغ الصحية من خلال الاستراتيجيات الغذائية.

وقال الباحثون إن تناول كميات أكبر من المغنيسيوم في وجباتنا الغذائية من سن أصغر قد يحمي من الأمراض التنكسية العصبية والتدهور المعرفي بحلول الوقت الذي نبلغ فيه الأربعينيات من العمر.

وتُظهر الدراسة أن زيادة تناول المغنيسيوم الغذائي قد يساهم في حماية الأعصاب في وقت مبكر من عملية الشيخوخة، وقد تبدأ الآثار الوقائية في الأربعينيات من العمر أو حتى قبل ذلك وهذا يعني أن الناس من جميع الأعمار يجب أن ينتبهوا بشكل أكبر إلى تناولهم للمغنيسيوم.