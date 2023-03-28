شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنبيط لا حصر لها.. اجعله جزءًا من نظامك الغذائى الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم القرنبيط مجموعة من الفوائد الصحية، فهو منخفض الكربوهيدرات وغنى بالفيتامينات والمعادن، لذا إذا كنت تسعى للعثور على خيارات طعام صحية يمكنك تناوله نيئًا أو محمصًا أو مطبوخًا أو مشويًا أو حتى مخبوزًا، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد القرنبيط لصحتك، بحسب موقع "Health".







1. يحتوى القرنبيط على نسبة عالية من العناصر الغذائية 1. يحتوى القرنبيط على نسبة عالية من العناصر الغذائية القرنبيط غنى بالعناصر الغذائية حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات مثل B و C، كما أنه يحتوى على تركيز غنى من الكاروتينات (مضادات الأكسدة) والجلوكوزينولات، وعلى الرغم من أن هذين المركبين معروفان بقدرتهما على إظهار خصائص مضادة للسرطان، إلا أن الجلوكوزينولات أثارت الاهتمام الأكبر بشكل عام.

فوائد القرنبيطيُعرف القرنبيط، باعتباره عضوًا في عائلة الخضراوات الصليبية، باحتوائه على مجموعة فريدة من المغذيات النباتية المحتوية على الكبريت والتي تسمى Glucosinolates، وتشجع هذه العناصر الغذائية على إزالة السموم من الكبد وإنتاج مضادات الأكسدة في الجسم.





2. القرنبيط غذاء خارق القرنبيط من الأطعمة الغذائية الفائقة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات، مثل المعادن والجزيئات المغذية الأخرى على الرغم من مظهره الشاحب.

القرنبيط البديل المثالى للعديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز وقشور البيتزا.

3. خالٍ من الجلوتين بشكل طبيعى 3. خالٍ من الجلوتين بشكل طبيعى القرنبيط خالٍ من الجلوتين بشكل طبيعي، كما أنه غنى بالألياف ومصدر جيد للكولين ومصدر جيد للسلفورافان المعروف بمساعدته في إنقاص الوزن، حيث إن تناول القرنبيط يمنحك شعورًا بالامتلاء والشبع لفترة طويلة، وبالتالي يمكن أن يكون إضافة رائعة لخطة نظامك الغذائى لفقدان الوزن، إلى جانب ذلك فهو أيضًا بديل للحبوب والبقوليات منخفضة الكربوهيدرات.



4. غنى بحمض الفوليك 4. غنى بحمض الفوليك القرنبيط غنى بالفيتامينات مثل C وK، كما أنه مصدر مثالى لحمض الفوليك الذى يدعم نمو الخلايا فى الجسم وهو ضرورى أثناء الحمل، كما أنه خالٍ من الدهون والكوليسترول، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

ويحتوو كوب القرنبيط على 25 سعرة حرارية و5 جرامات من الكربوهيدرات و2 جرام فقط من الألياف الغذائية.