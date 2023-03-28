شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الوزن أحد أكثر الأهداف شيوعًا لدى الناس عندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية، ومع ذلك ، يعاني الكثير من الناس من هذه العملية ، لأنها تتطلب مزيجًا من التمارين واتباع نظام غذائي صحي، بينما يركز معظم الناس على الأطعمة التي يتناولونها، من المهم أن تتذكر أن ما تشربه يمكن أن يكون له أيضًا تأثير كبير على رحلة إنقاص وزنك.





مشروبات لإنقاص الوزن في المنزلسنناقش أفضل المشروبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن في المنزل. ليس من السهل صنع هذه المشروبات فحسب ، بل إنها مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية التي ستساعدك على إنقاص الوزن، حسب موقع " healthline".





1. الماءالماء هو المشروب الأساسي والأساسي لفقدان الوزن، إنه خالي من السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك ، وطرد السموم ، والشعور بالشبع، يمكن أن يساعدك شرب الماء قبل الوجبات أيضًا على تناول كميات أقل ، حيث يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع. جرب شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا.





2. الشاي الأخضرالشاي الأخضر من المشروبات القوية التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، حيث يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مركب يسمى EGCG ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل امتصاص الدهون من النظام الغذائي. اشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لتحقيق أقصى فائدة.





3. القهوة السوداءالقهوة السوداء هي مشروب آخر منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، يحتوي على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تعزز التمثيل الغذائي الخاص بك وتساعدك على حرق الدهون، تحتوي القهوة أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف، ومع ذلك ، تأكد من تجنب إضافة السكر أو الكريمة إلى قهوتك ، حيث يمكن أن تضيف سعرات حرارية إضافية. تناول القهوة باعتدال لتجنب الآثار السيئة للكافيين الزائد. 4. عصير الخضاريعد شرب عصير الخضار طريقة رائعة للحصول على الكثير من العناصر الغذائية في مشروب واحد، فهو منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع، ويمكن أن يساعدك شرب عصير الخضار أيضًا على تناول المزيد من الخضروات ، والتي تعد جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، جرب عصر الجزر واللفت والسبانخ والخضروات الأخرى للحصول على مشروب صحي ولذيذ.





5. عصائر الفاكهةعصائر الفاكهة طريقة لذيذة وصحية لخسارة الوزن، فهي غنية بالألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا، كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لنظام غذائي صحي، جرب صنع العصائر مع التوت والموز والفواكه الأخرى لمشروب لذيذ ومغذي.





6. ماء جوز الهندماء جوز الهند هو إلكتروليت طبيعي يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا أثناء التدريبات، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم، يعتبر ماء جوز الهند أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف. جرب شرب ماء جوز الهند بعد التمرين لتحقيق أقصى فائدة.





7. خل التفاحخل التفاح هو مشروب شائع لفقدان الوزن ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. يحتوي على حمض الأسيتيك ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل امتصاص الكربوهيدرات من النظام الغذائي، ويمكن أن يساعد خل التفاح أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم. جرب إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء وشربه قبل الوجبات لتحقيق أقصى فائدة.