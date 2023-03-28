نصائح لشرب الشاى بطريقة صحية.. تناوله بعد ساعتين من طعامك

القاهرة - سامية سيد - إن احتساء كوب من الشاي هو طقس لدى الكثير من الناس، وهناك طرق معينة لتناول كوب الشاي المفضل لديك بطريقة لا تؤثر على صحتك بالسلب أو تؤثر على تكسير الحديد في الطعام الذى تتناوله، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لشرب الشاي بطريقة صحية، بحسب موقع "Health".

2. تناول الشاي الساعة 8:30 مساءًإذا كنت تحب شرب الشاي في الليل ، فمن الأفضل أن تتناوله في الساعة 8:30 مساءً لأن هذا هو الوقت المثالي عندما يكون هضمنا هو الأقوى، وهذا يزيد من الكافيين الذي يساعد في التمثيل الغذائي للطعام. 3. اختر دائمًا الشاي عالي الجودةيغمر سوق الشاي عددًا لا يحصى من الخيارات، لذلك لا يوجد سبب للاكتفاء بشاي ذي نوعية رديئة الأساس المنطقي وراء ذلك بسيط للغاية ، فكلما كانت جودة الشاي أفضل ، كان تخميره أفضل ، ولا يمكننا أن ننسى الفوائد الصحية التي تأتي. 4- تجنب شرب الشاي على معدة فارغةيجب ألا تشرب الشاي على معدة فارغة. الشاي يحتوي على العفص الذي يمكن أن يؤدي إلى الحموضة وبالتالي ، يجب أن تحاول تناول الشاي بعد تناول وجبتك. 5. عدم تناول الكافيين قبل النومالامتناع عن تناول الشاي قبل النوم لأن الكافيين يمكن أن يتداخل مع نومك أيضا ، لا تسخن أو تغلي الشاي يساعد نقع الشاي في درجات حرارة منخفضة في الحفاظ على فوائد الشاي. 6. لا تضيف الحليب أو السكر الزائد

حاول الحفاظ على أصالة الشاي من خلال عدم إضافة الحليب أو السكر الزائد.

إذا كنت لا تزال تحب إضافة الحليب إلى الشاي، أضف بعض الحليب الساخن قرب النهاية وأطفئ موقد الغاز بعد أن يغلي.