شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أعراض الحمل خارج الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الحَمل ببويضة مخصبة وعادة ما تلتصق البوَيضة المخصّبة ببطانة الرحم، و يحدث الحمل المنتبِذ عندما تنغرس البويضة المخصبة وتنمو خارج التجويف الرئيسى للرحم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic غالبًا ما يحدث الحمل المنتبِذ في قناة فالوب والتي تحمل البويضات من الـمِبيَضين إلى الرَحِم ويسمى هذا النوع من الحمل المنتبِذ بالحمل البوقي أحيانًا، يحدث الحمل المنتبِذ في أماكن أخرى من الجسم، مثل المبيض، أو تجويف البطن، أو الجزء السفلي من الرحم (عنق الرحم) الذي يتَّصل بالمهبل.

قد لا تلاحظ ظهور أية أعراض في البداية ومع ذلك، بعض النساء اللاتي تعرضن للحمل المنتبذ، عادة ما تظهر لديهن أعراض أو علامات مبكرة للحمل غياب دورة الطمث، وإيلام الثدي والغثيان.

إذا أجريتِ اختبار حمل، فستكون النتيجة إيجابية لا يمكن أن يكتمل الحمل المنتبِذ اكتمالًا طبيعيًّا.

وكلما نمت البويضة المخصبة في المكان الخاطيء، ازدادت حدة الأعراض والعلامات.

التحذير المبكر للحمل خارج الرحم

غالبًا ما تكون العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج الرحم هي النزيف المهبلي الخفيف وألم الحوض.

إذا تسرب الدم من قناة فالوب، فقد تشعرين بآلام الكتف، أو الرغبة في التبرز تعتمد أعراضك المحددة على مكان تجمع الدم والأعصاب المتهيجة.

إن استمرت البويضة المخصَّبة في النمو داخل قناة فالوب، فيمكنها أن تتسبَّب في تمزُّق القناة. ويحتمل حدوث نزيف حاد في البطن. تتضمن أعراض هذه الحالة المُهدِّدة للحياة الدوخة الشديدة والإغماء والصدمة.

وهناك اعرضا خطيرة ومنها

-ألمًا شديدًا في البطن أو الحوض مصحوبًا بنزف مهبلي

-دوارًا شديد أو إغماء

-آلام الكتف

لا توجد طريقة لمنع الحمل خارج الرحم، لكن ينصح بالامتناع عن التدخين. إذا كنتِ تدخنين، فأقلعي عن التدخين قبل محاولة الحمل.

يمكن أن يتسبب الحمل خارج الرحم في انفجار قناة فالوب يمكن أن تؤدى القناة المتمزقة إلى نزيف يهدد الحياة، عند عدم علاجه.