شكرا لقرائتكم خبر عن الخبراء يحذرون من الزيادة السريعة فى السكتات الدماغية بين الشباب.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خبراء طبيون عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد السكتات الدماغية التي يعاني منها الصغار ، والتي يقولون إن العدد تضاعف في العقد الماضي، على الرغم من أنه يمكن الوقاية منه إلى حد كبير منها، إلا أن السكتة الدماغية شهدت ارتفاعًا مستمرًا في جميع أنحاء العالم، حيث أشار معظم الخبراء إلى مشكلات نمط الحياة باعتبارها السبب الرئيسي وراء ذلك.

بحسب التقارير العالمية وفقا لموقع " healthline"، هناك أكثر من 13.7 مليون جلطة جديدة من جميع الأنواع كل عام، وأشارت الدراسات أيضًا إلى أن كل شخص رابع يزيد عمره عن 25 عامًا سيعاني من سكتة دماغية في حياته في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك ، يموت ما يقرب من ستة ملايين شخص بسبب السكتة الدماغية كل عام.

وفقا للأرقام المنشورة فيمجلة السكتة الدماغية الدولية يتراوح معدل الانتشار المعدل المقدر للسكتة بين 84-262 / 100000 في الريف و 334-424 / 100000 في المناطق الحضرية ما هي السكتة الدماغية؟وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تحدث السكتة الدماغية ، والمعروفة أيضًا باسم النوبة الدماغية ، عندما يعيق شيء ما إمداد الدم إلى جزء من الدماغ أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ.في أي من هذه الحالات ، تتلف أجزاء من الدماغ أو قد يفقد المريض حياته. السكتة الدماغية نوعان: ​السكتة الدماغية الإقفاريةإنه أحد أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا التي يصاب بها الشخص، تحدث السكتة الدماغية عندما تسد الجلطات الدموية أو الجزيئات الأخرى الأوعية الدموية في الدماغ، تسبب الترسبات الدهنية أو اللويحات أيضًا انسدادًا عن طريق التراكم في الأوعية الدموية. السكتة الدماغية النزيفيةتحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يتسرب الدم من شريان في الدماغ أو يتضرر)، يبدأ الدم المتسرب في الضغط على خلايا الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى تمزيقها. العلامات والأعراضوفقًا لخبراء الصحة ، يجب أن تولي اهتمامًا وثيقًا لأعراض السكتة الدماغية ، ومنها: مشكلة في التحدث والفهم

قد تشعر بالارتباك أو الثرثرة أو صعوبة في فهم الكلام.



شلل في الوجه أو الذراع أو الساق شلل في الوجه أو الذراع أو الساق

قد تصاب فجأة بالخدر أو الضعف أو الشلل في الوجه أو الذراع أو الساق على جانب واحد من الجسم. يوصي الأطباء بمحاولة رفع كلا الذراعين فوق رأسك في نفس الوقت ، وإذا بدأت إحدى الذراعين في السقوط ، فقد تكون مصابًا بسكتة دماغية.



مشاكل في الرؤية مشاكل في الرؤية

قد يكون لديك فجأة رؤية مشوشة أو سوداء في إحدى العينين أو كلتيهما



صداع حاد صداع حاد

يشير الصداع المفاجئ والشديد الذي قد يتسبب أيضًا في القيء أو الدوخة إلى إصابتك بسكتة دماغية.



صعوبة في المشي صعوبة في المشي

يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في التعثر أو السقوط. قد تصاب أيضًا بالدوخة المفاجئة أو فقدان التنسيق.