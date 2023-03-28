شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل أنواع أطعمة تمنحك الطاقة طوال اليوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر جميع الأطعمة لجسمك مستوى معينًا من الطاقة نظرًا للطريقة التي يتم بها تحويله إلى سعرات حرارية ، ولكن بعضها أكثر نشاطًا من البعض الآخر ، تعطي الكربوهيدرات أكبر قدر من الطاقة لجسمك ، ولكن الكربوهيدرات المكررة (السكر المضاف والخبز الأبيض) ستؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة وتؤدي في الواقع إلى مزيد من التعب ، أما الكربوهيدرات المعقدة (الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة) تستغرق وقتًا أطول للهضم ، وبالتالي ترفع نسبة السكر في الدم تدريجيًا وتعطيها، جسمك أكثر طاقة مستدامة، ويمكن للأطعمة الغنية بالبروتين أن تحافظ على مستويات الطاقة عن طريق التخلص من الجوع وتجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت، خاصة في شهر رمضان، وإليك القائمة الكاملة للأطعمة التي ستمدك بالطاقة خلال فترة الصيام ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - زبادي يوناني

الزبادي اليوناني وجبة خفيفة ممتازة للمساعدة في تزويدك بالطاقة طوال اليوم، يعتبر طعامًا مثاليًا لإبقائك نشيطًا، ويحتوي على البروتين لإشباعك لساعات، تناول النوع الذى يحتوى على 2٪ دسم بدلاً من النوع الخالي من الدهون للمساعدة على إبقائك ممتلئًا.

2 - سمك السلمون

إذا كنت تبحث عن طبق غذاء سيساعدك في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، يقترح أخصائيو التغذية تناول سمك السلمون، هذه السمكة غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ومنع التقلبات.

3 - تونة

يمكن للأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة أن تعطي طاقة مستدامة طوال اليوم بسبب المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية،كما تساعد هذه الدهون الصحية على تنظيم مستويات الأنسولين وتقليل الالتهابات في الجسم ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وتحسين الصحة البدنية والعقلية بشكل عام.

4 - البنجر

البنجر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة ومضادات الأكسدة - حتى تلك التي ستساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، يحتوي البنجر على مستويات عالية من المركبات الفينولية ومضادات الأكسدة والنترات ، وكلها تساعد في تحسين مستويات الطاقة، يحتوي البنجر أيضًا على الكربوهيدرات المعقدة ، مما يعني مرة أخرى أن جسمك سوف يهضمها بشكل أبطأ ويوفر مستويات طاقة أكثر استدامة.

5 - موز

الموز هو غذاء آخر غني بالكربوهيدرات الصحية ، والبروتينات ، وفيتامينات ب ، مما يجعلها الخيار الأفضل لإطلاق طاقة مستدامة وبطيئة، يوفر السكر الطبيعي في الفاكهة دفعة فورية للطاقة ، بينما تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم للحصول على طاقة تدوم طويلاً، إلى جانب ذلك ، تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة أيضًا على الحفاظ على مستويات الطاقة ومنع التعب.

6 - المكسرات

تحتوي المكسرات على البروتين والدهون الصحية والألياف - مزيج مثالي للحفاظ على الشعور بالشبع ومنع تذبذب السكر في الدم ومنح جسمك الطاقة، جميع المكسرات رائعة ، لكن عين الجمل يحتوي أيضًا على دهون أوميجا 3 الصحية للقلب.

7 - بيض

البيض غذاء غني بالبروتين يوفر طاقة مستدامة طوال اليوم من خلال الشعور بالشبع والرضا، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات ب ، والتي تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البيض على مادة مغذية تسمى الكولين ، والتي يمكن أن تحسن الوظيفة الإدراكية وتقليل التعب، ويمكن تناوله في وجبة السحور .