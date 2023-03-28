شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع مستوى الكرياتينين في الدم.. 5 نصائح للحفاظ على صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرياتينين هو نفايات أو نتيجة ثانوية لعملية التمثيل الغذائي التي تحدث داخل عضلات أجسامنا، تتشكل هذه المادة نتيجة التآكل الطبيعي الذي يحدث في العضلات بشكل يومي، بمجرد إنتاجه ، يدخل هذا الكرياتينين إلى مجرى الدم ويتم التخلص منه في النهاية من الجسم عن طريق الكلى كجزء من البول، يطلب الأطباء عمومًا إجراء اختبار الكرياتينين إذا اشتبهوا في أن المريض قد يعاني من مشاكل صحية متعلقة بالكلى ، حيث يمكن أن تشير المستويات المرتفعة من الكرياتينين في الدم إلى وجود خلل وظيفي في الكلى، وفقا لما نشره موقع " doctor".

ما فائدة اختبار الكرياتينين؟

الكرياتينين هو أحد أسهل الاختبارات المتاحة لفحص صحة الكلى، يستخدم على نطاق واسع لتحديد مدى كفاءة عمل الكلى وللتحقق من علامات أي مرض في الكلى، يتم اختباره في المقام الأول لتشخيص أمراض الكلى المزمنة ومراقبتها، يستخدم اختبار الكرياتينين أيضًا عندما يبدأ المريض في تناول دواء جديد أو بعض الأدوية التي يمكن أن تؤثر على صحة الكلى ، يتم استخدامه أيضًا لمراقبة المرضى الذين خضعوا لعملية زرع كلى وكاختبار فحص في بعض الحالات التي تشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض الكلى المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المزمنة.

الأعراض

عندما يكون لدى الشخص مستويات عالية من الكرياتينين ، فقد يكون ذلك مؤشراً على مرض الكلى على الرغم من أن هذا قد لا يظهر في كثير من الأحيان أي أعراض ، يمكن للمريض أن يعاني من أعراض مثل تورم الساقين ، وضيق التنفس ، والتعب ، والحكة ، وقلة النوم ليلاً ، والغثيان أو القيء. يمكن أن تحدث هذه الأعراض في كل من حالات أمراض الكلى الحادة والمزمنة، من الضروري ملاحظة أن الخطأ الشائع لدى معظم المرضى هو توقع أعراض معينة ، مثل آلام البطن أو خروج الدم في البول ، وهو ما قد لا يحدث في معظم الحالات المتعلقة بأمراض الكلى المزمنة باستثناء حالات قليلة محددة.

العلاج

يمكن أن يكون مرض الكلى حادًا أو مزمنًا بطبيعته، من المقبول عمومًا أن إصابة الكلى الحادة يمكن عكسها وسيتم توجيه العلاج في معظم الحالات لعلاج المشكلة الأساسية على سبيل المثال ، إذا كان المريض يعاني من عدوى وجفاف ، يمكن أن يحدث الفشل الكلوي بسرعة إلى حد ما، في مثل هذه الحالة ، قد تكون معالجة العدوى وإجراءات الترطيب البسيطة كافية لتصحيح إصابة الكلى.

في المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن ، يركز العلاج في المقام الأول على الحفاظ على وظائف الكلى اليسرى وعلاج الآثار الجانبية التي يمكن التنبؤ بها للمريض بسبب مرض الكلى المزمن نفسه، يعتمد العلاج المناسب لمستويات عالية من الكرياتينين على مرحلة المرض، إذا كانت لديك مخاوف بشأن صحة الكلى ، فمن الأفضل استشارة طبيب أمراض الكلى الذي يمكنه تقييم المشكلة والتوصية بأفضل مسار للعلاج.

نصائح لكلى صحية1. نظام غذائي صحي:

الحفاظ على نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية لصحة الكلى، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه الخضراء وقليل الملح والدهون في تعزيز الصحة العامة ودعم وظائف الكلى.

2. الترطيب:

من المهم شرب حوالي 1.5 إلى 2 لتر من الماء كل يوم، إذا تمكن الفرد من إدارة حالة السوائل لديه بشكل جيد ، فيمكن أن يتأخر ظهور مرض الكلى، إذا كان المريض يعاني بالفعل من مرض مزمن في الكلى أو أمراض القلب.

3. النشاط البدني:

الانخراط في الأنشطة البدنية أمر ضروري لتعزيز تدفق الدم والدورة الدموية، فترات طويلة من التمارين ليست إلزامية ؛ مجرد البقاء نشطًا ومشاركًا جسديًا طوال اليوم يمكن أن يكون مفيدًا.

4. تجنب التدخين :

التدخين عامل خطر مستقل للعديد من الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى والسرطانات. لذلك ينصح بشدة الإقلاع عن التدخين.

5. تجنب الأدوية

تجنب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل المسكنات.