شكرا لقرائتكم خبر عن نظام اللياقة البدنية في الـ 30 من العمر.. تعرف على ما يجب فعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لنفسك في الثلاثينيات من العمر هو البدء في التمرين، غالبًا ما أدى العمل المكتبي المستمر إلى تخطي جلسات الصالة الرياضية الخاصة بهم ولا يجدون أي خطأ، تظهر المشكلة عندما يبلغ الشخص سن الثلاثين ويبدأ في مواجهة صعوبة في صعود السلالم ويبدأ جسمه في تراكم الدهون، ما يحدث هو أنه بعد سن الثلاثين تحدث عدة تغيرات هرمونية لها تأثير على صحة الإنسان.

وفقا لموقع " webmd" يعد التمثيل الغذائي البطيء وزيادة الوزن السريعة من الأمور الشائعة بعد سن 30 ولكن يمكن الاعتناء بها إذا بدأ الشخص في ممارسة الرياضة ،لذا ، إذا كنت جديدًا في ممارسة الرياضة أو تحاول التمرن في الثلاثينيات من العمر ، فلنبدأ بفهم ما يجب التركيز عليه والأخطاء التي يجب تجنبها.



أخطاء اللياقة البدنية في الثلاثينيات إذا كنت شخصًا يمشي فقط من أجل النشاط البدني ولم يسبق له أن رفع الأثقال في حياتك ، فقد حان الوقت للبدء ،يتجنب الكثير من الناس رفع الأثقال لأنهم يعتقدون أنها ستجعلهم ضخمًا ، لكن رفع الأثقال يساعد في بناء العضلات ، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي، يعتبر رفع الأثقال أيضًا طريقة رائعة لاكتساب القوة مع تجنب الألم الجسدي، الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أنه قبل رفع الأثقال ، يجب أن تتحقق من حركة جسمك لأنك قد تكون لديك مجموعات عضلية متيبسة ، مما قد يتسبب في الإصابة. أفضل طريقة أخرى هي البدء في ممارسة تمارين وزن الجسم ، والتي تعد بديلاً رائعًا للأوزان وتساعد في بناء العضلات وحرق السعرات الحرارية.أخطاء اللياقة البدنية في الثلاثينيات

لا تهتم بوزن جسمك لقد تعلمنا لسنوات أن وزن الجسم هو المعيار للحكم على مستوى اللياقة البدنية لشخص ما ، وهذا غير صحيح. لنفترض أن هناك شخصين أحدهما سمين والآخر ناقص، يتمتع الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن بمزيد من القوة والقدرة على الجري بسرعة والشخص الذي يعاني من نقص الوزن ليس لديه القدرة على التحمل، من هو الأنسب؟ من الواضح أنه الشخص الذي يستطيع تحريك جسده بشكل أسرع. وبالمثل ، يجب أن يكون هدفك في الثلاثينيات من العمر هو التركيز على القوة وبناء العضلات، لا تقلق إذا ارتفع المقياس ؛ بعض الزيادة في الوزن في سن الثلاثين أمر طبيعي.



تجنب المكملات تجنب المكملات الشيء الوحيد الذي يهتم به الجميع هو المكملات، يقال إن المكملات تعمل على تحسين الأداء عن طريق زيادة الانتعاش، الشيء المتعلق بالمكملات هو أنها صُنعت للرياضيين الذين يقضون كل وقتهم في الملعب، يمكن للشخص العادي الذي يعمل لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة يوميًا التعافي بسهولة من الطعام الحقيقي والنوم الجيد ليلاً، لذا ، إذا باع شخص ما لك مكملًا وادعى أنه يمكن أن يحولك بين عشية وضحاها ، فلا تصدقه لأن التحول بين عشية وضحاها هو أسطورة.

هدف اللياقة في الثلاثينيات من العمر

ابتعد عن الإفراط في التدريب

التدريب لفترات طويلة والتعرق مقبول عندما تكون صغيرًا وعلى دراية بأساسيات التغذية والتمارين الرياضية، عند بدء التمرين لأول مرة في الثلاثينيات من العمر ، لا تهدف إلى أكثر من 30 دقيقة يوميًا في الأسابيع القليلة الأولى. بمجرد أن يعتاد جسمك على البلى ، يمكنك زيادة وقت التمرين تدريجيًا.