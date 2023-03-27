شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لتناول الزبادى فى رمضان.. منها صحة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادي هو طعام لذيذ ومغذي ،إنه مكون متعدد الاستخدامات يمكن تناوله بمفرده ، أو إضافته إلى العصائر ، أو استخدامه كوجبة خفيفة فى سحور شهر رمضان الكريم ، وإليك الفوائد العديدة لإضافة الزبادي إلى نظامك الغذائي اليومي ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

5 أسباب تجعلك تضيف الزبادي إلى نظامك الغذائي اليومي فى رمضان: 1. الزبادي غني بالبروتينمن أهم فوائد الزبادي أنه مصدر كبير للبروتين، تحتوي معظم أنواع الزبادي على ما بين 8-10 جرام من البروتين لكل وجبة ، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الزبادي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي تحتاجها أجسامنا لتعمل بشكل صحيح.





2. يساعد الزبادي في تعزيز صحة الأمعاءيشتهر الزبادي بمحتواه من البروبيوتيك ، وهي بكتيريا جيدة تساعد على تحسين صحة الأمعاء. يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في الأمعاء ، مما يقلل من مخاطر مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك، قد تساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.





3. يمكن أن يساعد الزبادي في الحفاظ على وزن صحيأظهرت الدراسات أن الزبادي يمكن أن يساعد الأفراد في الحفاظ على وزن صحي، وجد أن تناول الزبادي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن بمرور الوقت. يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي أيضًا على الشعور بالشبع والرضا ، لذلك تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.





4. يمكن أن يساعد الزبادي في دعم صحة العظاميعتبر الزبادي مصدرًا كبيرًا للكالسيوم ، وهو أمر مهم لعظام قوية وصحية في الواقع ، يمكن أن تحتوي حصة واحدة من الزبادي على 30٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض أنواع الزبادي مدعمة بفيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بسهولة أكبر.





5. قد يساعد الزبادي في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنةأظهرت الأبحاث أن إضافة الزبادي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. قد تساعد البروبيوتيك في الزبادي على تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول ، وكلاهما مهم لصحة القلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد محتوى الكالسيوم العالي في الزبادي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل هشاشة العظام.