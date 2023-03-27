أشياء طبيعية تُساعد على فتح الرحم قبل الولادة

تشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة والعلاقة الزوجية وتناول أطعمة معينة قد تساعد في تحريك المخاض. لكن من الأفضل التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية قبل محاولة تحفيز المخاض. فرغم أن العديد من النساء يلدن أطفالًا أصحاء تمامًا قبل أسبوعين أو بعد هذا الموعد المفترض ، لكن من الأفضل أن تنتظري حتى 39 أسبوعًا على الأقل للولادة.

واتركي الطبيعة الأم تقرر موعد مجيء طفلك، وإذا أكملت الـ 40 أسبوعًا، من الحمل فإليك 6 طرق طبيعية لتحريك المخاض، كما يذكرها لك الأطباء والاختصاصيون.

معظم هذه الأساليب هي مجرد أقاويل، وليس لديها دليل قوي على أنها بالفعل تفتح عنق الرحم وتسرع المخاض، لذلك يجب عليك دائمًا التحدث إلى طبيبك قبل تجربة أي من هذه الأساليب، للتأكد ما إذا كان من الآمن تجربتها في فترة الحمل.

1 – مارسي التمارين الرياضية

إن التمارين الرياضية المسموحة ترفع من معدل ضربات القلب، مثل المشي لمسافات طويلة. وحتى إذا لم تكن النتيجة كما أردت، لكنها على الأقل تخفف التوتر وتحافظ على قوة جسمك استعداداً للولادة.

2 – مارسي العلاقة الزوجية

هناك العديد من الأسباب التي تجعل ممارسة العلاقة الزوجية تحفز المخاض، حيث يمكن لهذا النشاط أن يفرز هرمون الأوكسيتوسين، والذي قد يساعد في تحفيز انقباضات الرحم.

كما توجد هرمونات تدعى البروستاجلاندين في السائل المنوي للزوج والتي قد تساعد في فتح عنق الرحم.

إن ممارسة العلاقة الزوجية آمنة خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، ولكن لا يجب عليك القيام بذلك بعد نزول الماء. حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

3 – قومي بتنشيط حلمتيك

يمكن أن يؤدي تحفيز الحلمتين إلى تقلص الرحم وقد يؤدي إلى المخاض، لأنه أيضاً يساع على إفراز هرمون الأوكسيتوسين. الذي يتسبب في تقلص الرحم ويدفع الثدي لاحقاً إلى إخراج الحليب، وإذا اخترت إرضاع طفلك بعد الولادة مباشرة ، فإن هذا التحفيز نفسه هو ما سيساعد الرحم على التقلص إلى حجمه الأصلي، فحاولي استخدام مضخة الثدي، التي تؤدي الغرض.

4 – جربي الوخز بالإبر

يستخدم الوخز بالإبر منذ آلاف السنين، لكن السبب الدقيق الذي يجعل الوخز بالإبر، مساعداً على الولادة غير واضح، رغم أن هناك دراسات أثبتت بالفعل أنها تساعد على فتح الرحم.

في الطب الصيني، يُعتقد أنه يوازن الطاقة الحيوية داخل الجسم. و يحفز أيضًا التغيرات في الهرمونات أو في الجهاز العصبي. لكن احذري حيث يجب الخضوع للوخز بالإبر فقط من قبل اختصاصي مرخص، وإذا لم يؤد العلاج إلى تحفيز المخاض فقد يكون طريقة ممتازة لتخفيف الألم وعدم الراحة أثناء المخاض.

5 – تناولي زيت الخروع

إن شرب القليل من زيت الخروع، بالكمية التي يسمح بها الطبيب من زيت الخروع، يحفز إفراز البروستاجلاندين، ما يساعد على فتح عنق الرحم وبدء المخاض استعداداً للولادة.

من المستحسن أن يتم ذلك تحت إشراف قابلة أو طبيب. يجب أن يحرص الناس على عدم الإكثار حتى لا تفرطي في شربه.

6 – تناولي التمر

يؤكد الأطباء أن تناول التمر في الأسابيع الأخيرة من الحمل، يزيد من فتح عنق الرحم واتساعه في بداية المخاض، ويقلل الحاجة إلى استخدام أي تحريض، حيث يجعل المخاض يبدأ من تلقاء نفسه.

ميزات عدم استخدام أي وسيلة تحفيز للمخاض

الأطفال الذين يولدون بعد فترة حمل كاملة يكتسبون الوقت لبناء العضلات

معظم الحوامل في الأسبوع الأربعين مستعدات لإخراج أطفالهن من بطونهن في أسرع وقت ممكن وحملهم على أذرعهن، وهناك الكثير من الامتيازات للانتظار حتى يقرر جسمك بشكل طبيعي الدخول في المخاض، وعادة ما تتعافى النساء اللواتي لم يتم تحريضهن بسرعة أكبر من أولئك اللواتي تم تحريضهن، أما الميزات التي يكتسبها الطفل حديث الولادة:

1 - الأطفال الذين يولدون بعد فترة حمل كاملة يتمتعون بميزات صحية أخرى فهم يكتسبون الوقت لبناء العضلات.

2 - قل لديهم فرص الإصابة بانخفاض نسبة السكر في الدم والعدوى واليرقان

3 - يتحسن التنفس حيث أن الأطفال الذين يولدون قبل أقل من أسبوعين يمكن أن يواجهوا ضعف عدد المضاعفات

4 – تكون تغذيتهم أفضل عند الولادة

5 - يزداد نمو حجم الدماغ، الذي يتم بين الأسبوعين 35 و 40

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