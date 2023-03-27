علاج حموضة المعدة في رمضان بخطوات بسيطة

ارتجاع المريء والحموضة والانتفاخات ومشاكل الجهاز الهضمي من أبرز المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك. فإن عدم تناول الطعام طوال ساعات النهار ثم تناول وجبة كاملة بشكل مفاجئ في بداية ساعات الليل على الإفطار، إضافة إلى تناول وجبة السحور ثم النوم مباشرة، كلها عوامل تُزيد من مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة مشكلة الحموضة.

إليك بعض النصائح والأطعمة التي ستساعدكِ في التخلص من الحموضة وألمها المُزعج خلال شهر رمضان، نقدمها لكِ في السطور التالية:

نصائح للوقاية من الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي في رمضان

-حاولي تجنّب الكربوهيدرات أثناء السحور أو الإفطار، نظراً لاحتوائها على مستويات عالية من السكر والملح، وهي عناصر تُسبب مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي.

-ابدأي وجبة الإفطار بتناول عنصر خفيف مثل الشوربة أو قطعة من السمبوسك المشوية، ثم تناولي الوجبة بعد ذلك ببطء.

-احرصي على مضغ الطعام جيدًا منعًا لزيادة فرص الإصابة بالانتفاخات أو صعوبة الهضم وما يترتب عليه من حموضة نتيجة ارتداد حمض المعدة.

-اشربي كمية كافية من السوائل أثناء السحور ووجبة الإفطار للحافظ على رطوبتكِ طوال اليوم وتجنب الجفاف والمساعدة على الهضم.

-تجنبي النوم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، فمن الضروري أن يكون هناك فاصل زمني بين 2-3 ساعات قبل النوم، لعدم الإصابة بارتداد الحمض وحموضة المعدة.

أطعمة تساعد على علاج الحموضة في رمضان

1-التمر

التمر غذاء مثالي لبدء وجبة الإفطار به، فهو مليء بالكربوهيدرات الجيدة التي تمنحكِ الطاقة دون تحميل جسمكِ الكثير من السكر، وهو من الأطعمة الجيدة للسحور أيضًا لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعدكِ في الحفاظ على الطاقة لفترة طويلة بعد التوقف عن تناول الطعام.

لأن التمر ليس ثقيلًا على المعدة، فلن يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة والحموضة، حيث يساعد تناوله على تهيئة المعدة لتلقي الطعام بعد يوم كامل من الصيام، مما يجعل عملية الهضم أسهل تجنبك الإصابة بالحموضة. كما يعمل التمر أيضًا على تحسين عملية الهضم عن طريق تعزيز إفراز عصارة المعدة. والتمر غني بالألياف، مما يحسِّن حركة المعدة ويمنع الإمساك الذي يمكن أن يحدث نتيجة لتغيير عادات الأكل في رمضان.

2-البطيخ

يحتوي البطيخ على 90 في المائة من الماء، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على الجسم رطبًا وصحيًا أثناء الصيام، كما أن البطيخ غني بالمواد المغذية التي تعمل على تهدئة المعدة وعلاج الحموضة، وهو خيار رائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن في رمضان.

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3-الباذنجان

الباذنجان مصدر غني بفيتامين بي وحمض الفوليك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تحافظ على نشاط الجسم طوال اليوم، كما يحتوي على 90 في المائة من الماء، مما يجعله خيارًا رائعًا لمحاربة الحرارة والعطش في أشهر الصيف الحارّة. ويمكن طهي الباذنجان في الفرن وتغطيته بزيت الزيتون للحصول على وجبة صحية لذيذة وقليلة الدسم، مما يقي من الإصابة بالحموضة.

5-الخضروات المسلوقة

تتميز الخضروات بأنها سهلة الهضم، كما تتطلب كمية أقل من الأحماض ليتم امتصاصها، وبالتالي تمنع حرقة المعدة والارتجاع الحمضي وتقلل الحموضة. كما يمكن أن تمدُّ الخضروات المسلوقة الجسم بالعناصر الغذائية الحيوية أثناء الصيام، مما يحافظ على الشعور بالحيوية والانتعاش، كما يتم هضم الخضر المسلوقة بسرعة في المعدة بسبب محتواها العالي من الألياف الهامّة لصحة الجسم والجهاز الهضمي خصوصاً.

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