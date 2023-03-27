شكرا لقرائتكم خبر عن دليل المبتدئين للبروتين.. تعرف على الفوائد وأفضل وقت لتناوله ومتى يضرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت فردًا نشطًا أو بدأت مؤخرًا في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، فربما تكون على دراية بأهمية البروتين، مهما كان النظام الغذائي أو نظام التدريب الذي تتبعه ، فمن الواضح أن البروتين يلعب دورًا كبيرًا، البروتين سائد أيضًا في صناعة المكملات. هناك بروتينات متاحة قبل التمرين وداخله وبعده لمساعدتك على أداء أفضل.

مع التركيز الشديد على البروتين، لم يتم ذكر مقدار ما يجب استهلاكه أو أفضل وقت لاستهلاك البروتين. لذا ، إذا كنت على وشك الشروع في رحلة تحول أو لم تكن متأكدًا من كمية البروتين التي يجب أن تستهلكها ، فلنبدأ بتحديد البروتين وفوائده وكمية الاستهلاك والمزيد.

ما هو البروتين؟

البروتين وفقا لموقع " OnlyMyHealth" من المغذيات الكبيرة التي تتطلبها أجسامنا لأداء وظائف الجسم المختلفة، ويمكن العثور على البروتينات في كل خلية وعضلة في أجسامنا، بما في ذلك الجلد والشعر والأظافر، يحتوي جرام البروتين على أربعة سعرات حرارية و 21 حمضًا أمينيًا ، تسعة منها أساسية و 12 منها ليست كذلك، ينتج الجسم الأحماض الأمينية غير الأساسية من تلقاء نفسه ، ولكن يجب الحصول على الأحماض الأمينية الأساسية من الطعام.

فوائد استهلاك البروتينبصرف النظر عن مساعدتك في الحفاظ على وزن صحي ، فإن أهم فوائد البروتين هي أنه يساعدك على البناء والإصلاح، البروتين عنصر أساسي في العظام والعضلات والغضاريف والجلد، كما أنه يساعد في تكوين وإصلاح الأنسجة التي تضررت أثناء التمرين.





كم البروتين الذي يجب أن تستهلكه؟يتم تحديد استهلاك البروتين فقط من خلال أهداف الفرد، يجب على الشخص أن يحاول استهلاك بروتين مساوىٍ لوزن جسمه للحفاظ على وزن صحي. افترض أن وزن جسمك 80 كجم ؛ للحفاظ على وزن صحي ، حاول تناول 80 جم يوميًا، إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك ، فعليك زيادة كمية البروتين التي تتناولها إلى 1.5 مرة من وزن جسمك. في هذه الحالة ، يكفي 120 جرامًا من البروتين يوميًا. لاكتساب العضلات ، استهلك ضعف وزنك ، أو 160 جم في المثال أعلاه. أفضل وقت لتناول البروتينتتمثل الوظيفة الأساسية للبروتين في المساعدة في البناء والإصلاح، لذا فإن تناول البروتين هو أول شيء في الصباح ، أي في وجبة الإفطار ، يوصى به لأن أجسامنا تنضب، يعد استهلاك البروتين قبل التمرين وبعده أمرًا بالغ الأهمية للتعافي بشكل أسرع، يساعد تناول البروتين قبل النوم أيضًا في الحصول على نوم جيد ليلاً.



