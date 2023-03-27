دراسة تكشف أعراض الانسداد الرئوي طويلة الأمد وطرق الوقاية

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض تنفسي مزمن يسببه استهلاك التبغ في الغالبية العظمى من الحالات، وله تأثير قوي في نوعية حياة المرضى. إليكِ في الآتي أعراض الانسداد الرئوي والأسباب وطرق إدارة المرض.

مرض الانسداد الرئوي المزمن والفشل التنفسي المزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض تنفسي مزمن، ويرجع ذلك إلى التدخين في نحو 80%من الحالات. تشمل عوامل الخطر الأخرى التعرض المهني وتلوث الهواء والتعرض السلبي لدخان السجائر والعوامل الوراثية. يُعَدُّ التعرض لدخان التبغ «التدخين النشط أو السلبي» دائماً عاملاً رئيسياً.

أسباب الإصابة بانسداد الرئوي

يُعزى مرض الانسداد الرئوي المزمن «COPD» إلى التدخين في نحو 80% من الحالات. تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

- التعرض المهني «نحو 15% من مرض الانسداد الرئوي المزمن».

- تلوث الغلاف الجوي.

- التعرض السلبي لدخان السجائر.

- العوامل الوراثية.

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن والتشخيص

يتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل خادع، وغالباً ما يتم التغاضي عن علاماته السريرية. الأعراض المبكرة هي السعال المزمن ونخامة «التهاب الشعب الهوائية المزمن». يبدأ ضيق التنفس تدريجياً. يمكن أن يتخلل هذا التطور نوبات تفاقم: وهي نوبات من تفاقم السعال والبلغم وضيق التنفس التي قد تتطلب دخول المستشفى.

يعتمد تأكيد تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن على الاستكشاف الوظيفي للجهاز التنفسي الذي يسلط الضوء على اضطراب التنفس الانسدادي الذي لا يمكن عكسه تماماً، ويجعل من الممكن تحديد شدة المرض ومتابعة تطوره.

الرعاية الملائمة لمرضى الانسداد الرئوي

لا يمكن علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، ولكن الرعاية المناسبة يمكن أن تحسن نوعية حياة المرضى. هذه الرعاية متعددة التخصصات، وتشمل:

- نمط الحياة: الإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن، والحفاظ على نشاط بدني منتظم «يتكيف مع أعمار المرضى وقدراتهم البدنية».

- التثقيف العلاجي: إن اكتساب المريض وعائلته للمعرفة حول المرض يجعل من الممكن إدارة المرض ومضاعفاته بشكل أفضل.

- التطعيمات: يُوصَى بالتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، وكذلك التطعيم ضد المكورات الرئوية.

- العلاج الدوائي: يعتمد العلاج الدوائي بشكل أساسي على تناول موسعات الشعب الهوائية عن طريق الاستنشاق. في مرحلة متقدمة من المرض «فشل تنفسي مزمن»، قد يكون العلاج بالأكسجين طويل الأمد ضرورياً.

- إعادة تأهيل الجهاز التنفسي: إعادة تأهيل الجهاز التنفسي هو عنصر مهم من عناصر الرعاية التي تعمل على تحسين نوعية حياة المرضى. وتشمل الأنشطة البدنية «تمرين الدراجة، كمال الأجسام، الجمباز، إلخ» والعلاج الطبيعي للجهاز التنفسي.

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