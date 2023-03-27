بيروت - نادين محمد - مشروبات منعشة تساعد على محاربة الجفاف في رمضان وترطيب الجسم، فهي تحتوي على كمية كبيرة الماء وتوفر الكالسيوم والمعادن والفيتامينات الأخرى التي ربما لم يتم تناولها في الوجبات الرئيسية خلال شهر رمضان الكريم. إليك مجموعة مشروبات سريعة يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف .

مشروبات لمحاربة الجفاف

1-مشروبات الحليب:

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من الأفكار الذكية التي يجب تجربتها الحليب أو الزبادي، فهو مشروب صحي يعمل على ترطيب الجسم، ويوفر الكالسيوم والمعادن والفيتامينات الأخرى التي ربما لم نتناولها في الوجبات الرئيسية خلال هذا الشهر الكريم.

2-الحساء:

لا تفوتي حساءك عند الإفطار، خاصة إذا كان مخففًا بالمرق، فهو لا يرطب جسمك فحسب، بل يزودك أيضًا بالسوائل المفقودة خلال الصيام، ويعد حساء مرق العظام من أفضل أنواع الحساء على الإطلاق، فهو غني بالمياه بشكل طبيعي (حوالي 92٪) ومليء بالعناصر المغذية مثل الأحماض الأمينية والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم.

3-عصير الشمندر:

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يعد عصير الشمندر من المشروبات المنعشة التي تساعد على محاربة الجفاف في رمضان، فهو مصدر جيد لحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والألياف ومضادات الأكسدة والنترات، فقد يحتوي كوب من عصير الشمندر على حوالي 100 سعرة حرارية و25 جرامًا من الكربوهيدرات.

يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والألياف ومضادات الأكسدة والنترات. لا يقتصر الأمر على ترطيبهم فحسب، بل يقومون أيضًا بخفض ضغط الدم وزيادة القدرة على التحمل لدى الرياضيين، فهو يساعد في نقل الأكسجين عن طريق تنشيط الدورة الدموية.

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4-ماء الصبار:

يعد ماء الصبار منخفض السكريات والسعرات الحرارية، وغنياً بمضادات الأكسدة وفيتامين C، وهي واحدة من أفضل الطرق لتعزيز ترطيب الجسم وعلاج الإمساك.

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5-ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند مشروب طبيعي يحتوي على الماء بنسبة 94٪، فهو مشروب غني بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على رطوبتك والحفاظ على توازن السوائل المناسب.

الصورة من موقع freepik

6-ماء الشيا

بذور الشيا من أفضل المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب الجسم. كما أنها محملة بالألياف والبروتينات النباتية وغنية بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين ب.

لتحضير ماء بذور الشيا، قومي ببساطة بنقع 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا في 12 أونصة من الماء. أضيفي أي مكونات إضافية، مثل عصير الليمون أو الفاكهة أو النعناع. ثم اتركيه يمتص لمدة 15-30 دقيقة قبل أن تتناوليه!

بجانب المشروبات المنعشة التي تساعد على محاربة الجفاف في رمضان يجب تجنب الأطعمة المالحة، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح أيضًا إلى فقدان المزيد من الماء، ويجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالمياه.

تعتبر الأطعمة الغنية بالمياه خيارًا رائعًا للبقاء رطبة خلال شهر رمضان، فهي تجعلك تشعرين بالرطوبة لفترة طويلة من الزمن.

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الصورة من موقع AdobeStock

المصدر : موقع .breadfast