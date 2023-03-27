ما هو الوقت المثالي للجري في رمضان قبل الإفطار أم بعده؟

بيروت - نادين محمد - عادة ما نحتار في اختيار الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان، خاصة إن كنَا نمارس رياضة الكارديو مثل الجري، هذا النوع من التمرينات التي تعتمد على رفع نبضات القلب، واستخدام كل عضلات الجسم لتقويتها والتي تباعاً تساعد في حرق الدهون.

ويبقى هذا السؤال عالقاً في أذهاننا ما هو الوقت المثالي للجري في رمضان قبل الإفطار أَم بعده؟ وفي "الجميلة" سوف نجيبكِ بشكل مُفصل على هذا السؤال.

ممارسة تمرين الجري قبل الإفطار في رمضان

ممارسة الرياضة في رمضان (مصدر الصورة freepik)

ماذا يفعل التمرين على معدة فارغة؟

التمرين على معدة فارغة، يعني أن جسمك يتغذى على الدهون والكربوهيدرات المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الطعام الذي تناولته مؤخرًا، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من فقدان الدهون.

وتشير الأبحاث من عام 2016 إلى فوائد التمرين في حالة الصيام من حيث إدارة الوزن، ووجدت الدراسة التي أجريت على 12 رجلاً أن أولئك الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار قبل ممارسة الرياضة يحرقون المزيد من الدهون ويقللوا من السعرات الحرارية التي يتناولونها على مدار 24 ساعة.

ولكن بعض الأبحاث تبدد هذه النظرية، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 على 20 امرأة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تغيرات تكوين الجسم بين المجموعات التي أكلت أو صامت قبل التمرين، حيث يمكن تطبيق نفس الأمر على صيام شهر رمضان.

وكجزء من الدراسة، قام الباحثون بقياس وزن الجسم ونسبة الدهون في الجسم ومحيط الخصر على مدى أربعة أسابيع. في نهاية الدراسة ، تبين أن كلا المجموعتين فقدتا وزن الجسم وكتلة الدهون.

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استخدام الجسم كوقود للبروتين

يمكن أن يؤدي التمرين على معدة فارغة أيضًا إلى استخدام جسمك للبروتين كوقود، وهذا يترك جسمك مع بروتين أقل، وهو ضروري لبناء وإصلاح العضلات بعد التمرين، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الدهون كطاقة لا يعني بالضرورة أنك ستخفض نسبة الدهون الإجمالية في جسمك أو تحرق المزيد من السعرات الحرارية.

ممارسة رياضة الجري بعد الإفطار

على الرغم من وجود بعض الأبحاث لدعم التمارين على معدة فارغة، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنها مثالية، فعند ممارسة الرياضة على معدة فارغة، قد تحرق مصادر طاقة قيمة وتكون لديك قدرة أقل على التحمل، وقد يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم أيضًا إلى الشعور بالدوار أو الغثيان أو الاهتزاز، ولهذا يُنصح بممارسة التمرينات الرياضية قبل الإفطار بوقت قصير.

ولكن إن قررتِ ممارسة رياضة الجري بعد الإفطار، فيفضل أن يكون بعد حوالي 3 ساعات بعد الإفطار، حتى تستعيدين لياقتكِ، وتكون المعدة مرتاحة أكثر، ومن أجل تحسين أدائكِ الرياضي، وإن كنتِ تفكرين في ممارسة الرياضة بالمنزل إليكِ أفضل رياضة لحرق الدهون في البيت .

ممارسة الرياضة في رمضان بشكل عام

نصائح عند ممارسة الرياضة في شهر رمضان (مصدر الصورة freepik)

بشكل عام سواء مارستِ رياضة الجري قبل الإفطار أو بعده، فمن المهم الحفاظ على رطوبتك قبل التمرين وأثناءه، ويمكن أن تساعدك العصائر والمشروبات البديلة للوجبات خلال الإفطار على زيادة تناول السوائل أيضًا.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تحسن وتسرع من تعافيك بعد التدريب، فمثلاً تناولي الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والألياف في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين من الانتهاء من التمرين أي أثناء تناول وجبة السحور، ويمكن للبروتينات الصحية أن تعزز جهاز المناعة لديكِ، علاوة على الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات C و D والزنك والكالسيوم مفيدة أيضًا.

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المصدر: healthline