شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تحذر من الآثار الجانبية لأدوية المسكنات عند علاج آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة بحثية جديدة من استخدام الأدوية مسكنات الألم لعلاج ألم الظهر، حيث قال الباحثون أن هذه الأدوية التي تؤخذ دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين والكوديين لها العديد من الآثار الجانبية على الجهاز الهضمي والعصبى أيضاً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وتمت دراسة ما مجموعه 15134 مشاركا اشتملت الدراسة على 69 دواءً أو توليفة مختلفة ، وقال الباحثون: "لقد قمنا بتضمين العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، الباراسيتامول ، المواد الأفيونية ، مضادات الاكتئاب ، مرخيات العضلات الهيكلية ، أو الكورتيكوستيرويدات من النظام الكيميائي العلاجي التشريحي لمنظمة الصحة العالمية".

وجد الباحثون أن المسكنات تقلل الألم ، إلى الحد الأدنى ، لكن لديها القدرة على زيادة مخاطر الآثار الجانبية الضارة ، وكانت الآثار الجانبية على الجهاز الهضمي هي الغثيان ، وعسر الهضم ، والقيء ، والإسهال.

المضايقات المتعلقة بالجهاز العصبي هي النعاس والدوخة والصداع.

بالنسبة للدراسة ، تم اعتبار آلام أسفل الظهر الحادة بمثابة الألم الذي استمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وخلصت الدراسة إلى أنه بالنسبة لعلاج آلام أسفل الظهر، قد يكون لهذه الأدوية تأثير ضئيل ولكنها ليست ذات مغزى سريريًا. تم نشر تجارب المقارنات وجهاً لوجه، وينصح الأطباء والمرضى باتباع نهج حذر لإدارة آلام أسفل الظهر الحادة غير النوعية باستخدام الأدوية المسكنة ".

توصلت دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى نتائج مماثلة، حيث وجدت دراسة مراجعة لـ 13 تجربة سريرية أن تناول الباراسيتامول لعلاج آلام الظهر والتهاب المفاصل لم يساعد في تحسين نوعية الحياة ، ووجدوا أن تأثير الباراسيتامول في تقليل الألم لم يكن ضئيلًا ، ولم يكن مهمًا من الناحية السريرية كما حذروا من أن تناول هذا الدواء يمكن أن يزيد من المخاطر تجاه الكبد.





كيف نخفف آلام أسفل الظهر؟يقترح خبراء الصحة أن النشاط البدني هو المفتاح لتقليل الألم ، وغالبًا ما يطلب الأطباء من هؤلاء المرضى الاستمرار في الحركة.

هناك خرافة شائعة جدًا مفادها أن الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر يجب ألا يتحركوا ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي عكس ذلك تماما كلما تحركت وحافظت على نشاطك البدني ، قل الألم الذي تشعر به.

الجلوس لفترة طويلة وعدم الحركة يجعل العضلات المحيطة بالعمود الفقري ضعيفة وبالتالي تفقد قبضتها.