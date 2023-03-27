أفضل 5 ألعاب رياضية لإنقاص الوزن وحرق الدهون.. منها كرة القدم

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بالملل من ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو الجيم لفقدان الوزن الزائد يمكنك تجربة ألعاب رياضية يمكن أن تساعدك لفقدان الوزن وحرق الدهون دون الشعور بالملل، في هذا التقرير نتعرف على 5 ألعاب رياضية لإنقاص الوزن وحرق الدهون، بحسب موقع "Health". أفضل الرياضات لفقدان الوزن 1. السباحة

تعتبر السباحة من أفضل الرياضات لفقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية، السباحة تشجع نشاط الجسم بالكامل داخل المسبح ، مما يساعدك على حرق معظم السعرات الحرارية، قد لا تشعر بالدفء كما تشعر عادة عند ممارسة الرياضة لأنك تحت الماء.

وفقًا لدراسة في مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية ، فإن السباحة لمدة 45 دقيقة ، ثلاث مرات في الأسبوع ، ساعدت الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على إنقاص الوزن وتحسين تكوين أجسامهم إنها أيضًا الطريقة الأكثر فاعلية لشد جسمك بالكامل.

2. ركوب الدراجات

ركوب الدراجات هو أكثر أنواع الرياضات ملاءمةً لفقدان الوزن. إنها رياضة رائعة في الهواء الطلق تجعل التمرين أكثر متعة.

يعد ركوب الدراجات نوعًا من نشاط لعضلة القلب بدلاً من الجري ويمكن القيام به لفترة أطول بكثير.