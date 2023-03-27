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أفضل 5 ألعاب رياضية لإنقاص الوزن وحرق الدهون.. منها كرة القدم

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بالملل من ممارسة التمارين في صالة الألعاب أو الجيم لفقدان الوزن الزائد يمكنك تجربة ألعاب رياضية يمكن أن تساعدك لفقدان الوزن وحرق الدهون دون الشعور بالملل، في هذا التقرير نتعرف على 5 ألعاب رياضية لإنقاص الوزن وحرق الدهون، بحسب موقع "Health". أفضل الرياضات لفقدان الوزن 1. السباحة

تعتبر السباحة من أفضل الرياضات لفقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية، السباحة تشجع نشاط الجسم بالكامل داخل المسبح ، مما يساعدك على حرق معظم السعرات الحرارية، قد لا تشعر بالدفء كما تشعر عادة عند ممارسة لأنك تحت الماء.

وفقًا لدراسة في مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية ، فإن السباحة لمدة 45 دقيقة ، ثلاث مرات في الأسبوع ، ساعدت الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على إنقاص الوزن وتحسين تكوين أجسامهم إنها أيضًا الطريقة الأكثر فاعلية لشد جسمك بالكامل.

2. ركوب الدراجات

ركوب الدراجات هو أكثر أنواع الرياضات ملاءمةً لفقدان الوزن. إنها رائعة في الهواء الطلق تجعل التمرين أكثر متعة.

 يعد ركوب الدراجات نوعًا من نشاط لعضلة القلب بدلاً من الجري ويمكن القيام به لفترة أطول بكثير. 

لركوب الدراجات العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك فقدان الوزن ونمو العضلات وزيادة القوة وتوحيد لون الجسم. كما أن ركوب الدراجات يعزز صحة القلب. 3. كرة القدمكرة القدم هي لعبة تتطلب الكثير من الجري في حين أنه من المعروف أنه يقوي الجزء السفلي من جسمك ويقوي ساقيك ، فإنه يمكن أن يساعدك أيضًا على حرق السعرات الحرارية إنه يسرع عملية التمثيل الغذائي وركل الكرة بساقك أثناء اللعبة يعزز النشاط البدني وفقدان الوزن ويقوي العظام ، ويزيد من كثافة العظام، ويعزز التنسيق. 4. الملاكمة

الملاكمة تشجع جسمك على الحفاظ على صحته ولياقته. يمكن أن تحرق الملاكمة ما يصل إلى 800 سعر حراري كل ساعة ، وهو أمر مفيد إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

 إنه تمرين فعال للغاية يحافظ على حركة جسمك باستمرار ، وهو أمر رائع لفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فهو يعزز قوة العضلات ، ويحافظ على صحة القلب ، ويساعد في تخفيف التوتر. 

5. الاسكواش

الاسكواش هي لعبة تركز بشدة على الحركة والقدرة على التحمل والسرعة تجري فيها أثناء ضرب الكرة خلال المباراة بأكملها سوف تستفيد كل من صحتك الجسدية والعقلية بشكل كبير من هذا وتساعد في إنقاص الوزن.

يقدم الاسكواش نظامًا رياضيًا صارمًا يمكن أن يساعدك على حرق الدهون وفقدان الوزن وتحسين صحتك. بالإضافة إلى ذلك ، هذه اللعبة ممتازة لزيادة الدورة الدموية والحفاظ على صحة العضلات والمفاصل هذا تمرين رائع للقلب يساعد على إطلاق الإندورفين المعروف بقدرته على تقليل التوتر.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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