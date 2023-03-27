شكرا لقرائتكم خبر عن "روتين" يجب اتباعه قبل النوم لفقدان الوزن.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الحفاظ على روتين ثابت لوقت النوم استراتيجية فعالة لتحقيق أهداف إنقاص الوزن، على الرغم من أن الحرمان من النوم في الوقت نفسه هو مجرد واحد من العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى السمنة ، فقد ثبت أن قلة النوم تعزز الشهية ، خاصةً بالنسبة للأطعمة عالية الدهون والسكر.

في هذا الصدد ، يشارك خبراء اللياقة البدنية حسب موقع " healthsite"، نصائح حول التصميم الفعال لروتين ما قبل النوم والذي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تعزيز فقدان الوزن:





إعطاء الأولوية للنومالنوم الجيد ، بما في ذلك فقدان الوزن ، أمر بالغ الأهمية للصحة العامة. تأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة. تجنب الأكل قبل النومتناول الطعام على الفور يمكن أن يعطل النوم ويبطئ عملية الأيض، حاول أن تتناول وجبتك الأخيرة قبل 2-3 ساعات على الأقل من موعد النوم، أيضًا ، لا تفوت إضافة الكربوهيدرات إلى العشاء مثل الأرز أو البطاطس لفقدان الوزن بشكل فعال ومستدام. تعزيز إطلاق هرمون النوميُطلق السيروتونين بين الساعة 10:00 مساءً و 2:00 صباحًا. لذلك ، يمكن أن تساعدك الراحة خلال هذه المدة على النوم بشكل أفضل والشعور بتجدد شبابك. تجنب الكافيينيمكن للكافيين أن يزعج النوم ويؤدي إلى الشعور بالخمول، تقييد أو تجنب تناول الكافيين تمامًا. استهلك الشاي الأخضرالشاي الأخضر هو مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة المعروفة بتحسين نوعية النوم. خذ حمامًا ساخنًا ومارس تمارين التنفسيمكن أن يساعدك الاستحمام الدافئ قبل النوم على الاسترخاء والاسترخاء. تساعد تمارين التنفس أيضًا على تهدئة عقلك وإعدادك للنوم. تجنب وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخباريمكن أن يؤدي تجنبها قبل النوم إلى تخفيف التوتر والقلق ، مما يسهل عليك النوم. ضمان جودة الوقت مع أحبائهميمكن أن يؤدي قضاء الوقت مع أحبائهم إلى خفض مستويات التوتر وزيادة الاسترخاء.