ألم الساقين قد يكون أحد أعراض ارتفاع الكولسترول.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمك إلى الكولسترول لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لكن لا يظهر ارتفاع الكوليسترول غالبًا من خلال الأعراض ومع ذلك ، قد تظهر بعض العلامات التحذيرية، مما يشير إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين، ومن الممكن أن تصطدم إحدى هذه العلامات المنذرة بساقك، مما يشير إلى مرض الشريان المحيطي. ما هو مرض الشريان المحيطي؟

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكولسترول في الدم إلى تراكم الترسبات في الشرايين ، وهي عبارة عن مزيج من المواد الدهنية ومنتجات الفضلات الخلوية والكالسيوم والفيبرين وكذلك الكولسترول.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضيق الشرايين أو انسدادها. بمجرد أن تحتوي الشرايين على الكثير من هذا الخليط المزعج ، يمكن أن تتضيق أو تنسد عندما يحدث هذا ، يمكن تقييد تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من جسمك ، خاصة إلى ساقيك وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض الشريان المحيطي.

هذا النوع من آلام الساق يمكن أن يكون أول علامةوفقًا لمستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكية ، فإن ألم الساق الذي يتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة يمكن أن يكون "العَرَض الأول" الذي يحفزه داء الشرايين المحيطية يُعرف هذا أيضًا باسم العرج المتقطع ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التقلصات أو الانزعاج في ساقيك ، وعادة ما تظهر هذه الأعراض أثناء النشاط البدني مثل المشي ويمكن أن تساعد في الراحة.