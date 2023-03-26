شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أشياء يجب معرفتها قبل الحصول على تقويم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأقواس علاجًا شائعًا لتقويم الأسنان يمكن أن يساعد في تصحيح مجموعة متنوعة من مشكلات الأسنان مثل ازدحام الأسنان والعضات المنحرفة والأسنان الملتوية، لا تُعد الأقواس مبهجة من الناحية الجمالية فحسب ، بل إنها تعمل أيضًا على تحسين وظائف فمك ويمكن أن تمنع المزيد من مضاعفات الأسنان.





الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل الحصول على تقويم الأسنانإذا كنت تفكر في الحصول على تقويم الأسنان ، فإليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها مسبقًا وفقا لموقع " onlymyhealth" 1. أنواع الأقواسهناك عدة أنواع من الأقواس المتاحة ، بما في ذلك الأقواس المعدنية التقليدية ، والأقواس الخزفية ، والأقواس اللغوية ، والتقويم الشفافة، الأقواس المعدنية التقليدية هي الأكثر شيوعًا وتتكون من أقواس متصلة بالأسنان ومتصلة بأسلاك، تشبه الأقواس الخزفية الأقواس المعدنية ولكن الأقواس مصنوعة من السيراميك بلون الأسنان ، مما يجعلها أقل وضوحًا. يتم تثبيت الأقواس اللغوية على الجزء الخلفي من الأسنان ، مما يجعلها مخفية تمامًا عن الأنظار. 2. مدة العلاجسيعتمد طول فترة العلاج على شدة مشكلة الأسنان ، بالإضافة إلى نوع التقويم الذي تختاره. بشكل عام ، يستمر العلاج باستخدام الأقواس المعدنية التقليدية ما بين 18 إلى 24 شهرًا ، بينما يمكن أن يستمر العلاج باستخدام التقويم الشفاف في أي مكان من ستة إلى 18 شهرًا.





3. الألم وعدم الراحةيمكن أن تسبب الدعامات بعض الانزعاج والألم ، خاصة بعد وضعها لأول مرة وبعد إجراء التعديلات، ومن الشائع الشعور بألم في فمك وأسنانك لبضعة أيام بعد كل تعديل، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين في تخفيف الانزعاج.





4. نظافة الفميعد الحفاظ على نظافة الفم أمرًا ضروريًا عند استخدام تقويم الأسنان، فيمكن أن تعلق جزيئات الطعام بسهولة بين الأقواس والأسلاك ، مما يؤدي إلى تراكم البلاك واحتمال الإصابة بأمراض اللثة، ستحتاج إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة واستخدام الخيط يوميًا لضمان بقاء أسنانك نظيفة وصحية. 5. قيود النظام الغذائييمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في إتلاف تقويم الأسنان وإطالة وقت العلاج. يجب تجنب الأطعمة اللزجة والصلبة والمطاطية مثل العلكة والكراميل والفشار. يجب عليك أيضًا الحد من الأطعمة والمشروبات السكرية ، لأنها يمكن أن تسبب تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى. 6. مواعيد المتابعةتعد مواعيد المتابعة المنتظمة مع أخصائي تقويم الأسنان ضرورية لضمان عمل تقويم الأسنان بفعالية ولإجراء أي تعديلات ضرورية. عادة ما يتم تحديد موعد هذه المواعيد كل أربعة إلى ستة أسابيع. 7. التكلفةيمكن أن تختلف تكلفة تقويم الأسنان اعتمادًا على نوع التقويم الذي تختاره وشدة مشكلة الأسنان لديك، تعتبر الأقواس المعدنية التقليدية عمومًا الخيار الأقل تكلفة ، بينما تميل التقويمات الشفافة إلى أن تكون أكثر تكلفة، تغطي معظم خطط التأمين جزءًا من تكلفة تقويم الأسنان ، ولكن من المهم مراجعة مزود التأمين مسبقًا.





8. الصيانة بعد العلاجبعد إزالة تقويم الأسنان ، ستحتاج إلى ارتداء مثبت لضمان بقاء أسنانك في وضعها الجديد. يمكن أن تكون المثبتات إما قابلة للإزالة أو دائمة ويجب ارتداؤها لفترة طويلة من الزمن.

الأقواس هي علاج تقويم أسنان فعال وشائع يمكن أن يساعد في تحسين وظائف وجماليات فمك، ومع ذلك ، من المهم مراعاة الأنواع المختلفة من تقويم الأسنان المتاح ، وطول فترة العلاج ، والألم المحتمل وعدم الراحة ، ونظافة الفم ، والقيود الغذائية ، ومواعيد المتابعة ، والتكلفة ، والصيانة بعد العلاج قبل إجراء تقويم الأسنان. يمكن أن تساعد استشارة أخصائي تقويم الأسنان مسبقًا واتباع تعليماتهم طوال فترة العلاج في ضمان أفضل نتيجة ممكنة.