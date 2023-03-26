شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية قد تسبب لك التعرق البارد.. منها انخفاض سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن تعرضت للتعرق المفاجئ دون أي سبب واضح أو مجهود بدني؟ قد يحدث هذا بسبب التعرق البارد، قد لا يبدو التعرق البارد خطيرًا ، لكن يمكن أن يسبب الألم ويمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لبعض المشكلات الصحية الأساسية، ويمكن أن يساعد فهم الأسباب المحتملة للتعرق البارد الأفراد في تحديد ومعالجة أي مشكلات صحية أساسية والسعي للحصول على الرعاية الطبية المناسبة عند الضرورة، في هذا التقرير نتعرف على مشاكل صحية قد تسبب لك التعرق البارد، بحسب موقع "Health". ما هو التعرق البارد؟يحدث التعرق عند البشر عادةً لتبريد الجسم من خلال التبخر، ويحدث استجابةً للحرارة الزائدة أو المجهود.

في المقابل ، يشير مصطلح "العرق البارد" إلى التعرق المفاجئ لكامل الجسم الذي لا ينبع من الحرارة أو المجهود. "التعرق البارد هو علامة على إجهاد مفاجئ كبير ، يمكن أن يكون جسديًا أو نفسيًا أو مزيجًا من الاثنين معًا. عادة ما يؤدي تنشيط استجابة القتال أو الهروب (الإجهاد) إلى التعرق البارد. ما الذي يسبب التعرق البارد؟لا يُعد التعرق البارد تشخيصًا طبيًا فعليًا، ولكنه يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الصحية إليكم خمسة أسباب شائعة للتعرق البارد: 1. القلق يمكن أن يكون التعرق البارد أحد أعراض اضطرابات القلق مثل نوبات الهلع والقلق الاجتماعي والقلق العام. يتسبب القلق في استجابة الجسم" للقتال أو الهروب "، والتي تفرز هرمونات مثل الأدرينالين التي تزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم ، وتسبب التعرق.

غالبًا ما يصاحب التعرق البارد الناتج عن القلق أعراض أخرى مثل الارتعاش والدوخة وضيق التنفس. 2. انخفاض ضغط الدم أو الإغماء الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي لبضع ثوان. وهذا ما يسمى بالإغماء ويسبقه غالبًا تعرق بارد. يمكن أن يكون سبب انخفاض ضغط الدم هو الجفاف أو فقدان الدم أو مشاكل القلب أو الأدوية. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإغماء والتعرق البارد التماس العناية الطبية لتحديد السبب الأساسي والحصول على العلاج. 3. نقص السكر في الدم 3. نقص السكر في الدم في الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون أدوية أو يفوتون وجبات أو وجبات خفيفة ، قد تنخفض مستويات السكر في الدم إلى أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعرق أو حتى فقدان الوعي. من المهم علاج نقص السكر في الدم على الفور عن طريق استهلاك مصدر سريع المفعول للسكر مثل عصير الفاكهة أو الحلوى أو أقراص الجلوكوز. يجب على مرضى السكري التحدث إلى الطبيب حول كيفية الوقاية من نقص السكر في الدم وإدارته.

يمكن أن يكون التعرق الليلي المرتبط بالسرطان شديدًا. 5. النوبة القلبية والذبحة الصدرية يمكن أن يكون ألم الصدر المصحوب بالتعرق الغزير وضيق التنفس علامات على نوبة قلبية أو ذبحة صدرية (نوع من ألم الصدر). هذه حالة طبية طارئة ، ويجب نقل المريض إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى على الفور. في بعض الحالات ، يمكن أن تحدث النوبة القلبية دون ألم في الصدر وتتظاهر بالتعرق البارد كأعراض أولية من الأفضل التماس العناية الطبية إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.

4. السرطاناتيمكن أن تسبب أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان العظام ، التعرق البارد ، والذي يحدث غالبًا في الليل.