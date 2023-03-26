صحة ورشاقة

كيف تتجنب التخمة بعد الفطار فى رمضان؟

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر وجبة الفطار في رمضان هي الوجبة الأساسية والتي تحتوى على أنواع مختلفة من الطعام وفى الغالب تكون الأكلات دسمة، وحسب مع ذكره موقع webmed  فأن بعد تناول وجبة الفطار قد يعانى الكثيرون من التخمة وعسرالهضم، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب التخمة وهى:

نصائح لتجنب التخمة بعد الإفطار

1: ينصح بكسر الصيام بكوب من العصير او التمر قبل تناول الطعام.

2: ابدأ الطعام بتناول السلطة الغنية بالألياف لإبطاء امتصاص السكر في الدم ، فالحفاظ على مستوى السكر في الدم يحميك من التخمة والخمول.

3: ينصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين، على أن تحتوي كل وجبة على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية .

4:تناول شرب كوب صغير من الماء أثناء تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم.

5:مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء، لتعزيز إفراز العصارات الهضمية المحفزة للهضم لتجنب الغازات.

6: الاهتمام بممارسة التمارين بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين وذلك لتجنب التخمة وزيادة الوزن.

 

كما ينصح بتجنب تناول الأكلات الدسمة واستبدالها بالاكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والعناص الغذائية مثل الخضروات والفواكه.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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