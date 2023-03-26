شكرا لقرائتكم خبر عن عين الجمل في الأنظمة الغذائية تقلل من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية عن أن إدخال عين الجمل في الأنظمة الغذائية للإنسان يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والتي تشمل مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية وتسبب نسبة وفيات لا تقل عن 30% في بعض دول العالم.



وأوضحت الدراسة - التي نشرت في مجلة (ساينيس توداى) - أن تناول عين الجمل له فوائد عديدة في زيادة إنتاج الجسم من الأحماض الأمينية مثل ال-هومو ارجينين والذي يعتبر مكونا أساسيا في الكثير من المكملات الغذائية والقصور في نسبته تزيد مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.



ونقلت الدراسة عن البروفيسور كريستينا بيترسون، الباحثة بجامعة تكساس تك الأمريكية، قولها "إن تناول عين الجمل يعمل على تغيير خليط الميكروبات في أمعاء الإنسان بطريقة تعمل على زيادة إفراز الأحماض الأمينية المفيدة لعمل عضلات القلب".



وأضافت بيترسون "أن الدراسة تضمنت ثلاثة أنظمة غذائية مختلفة وتم تطبيقها على 36 مشتركا لديهم مخاطر كبيرة في الإصابة بالأمراض القلبية، مشيرة إلى أن أحد الأنظمة اعتمدت على تناول عين الجمل بشكل منتظم في النظام الغذائي بينما النظامين الاخريين تضمنا تناول أحماض أمينية اخرى مثل أوميجا-3 بدون إدخال طعام يحتوي على عين الجمل.

وأشارت بيترسون إلى أن الأشخاص الذين تضمنت وجباتهم عين الجمل ارتفعت لديهم نسبة إنتاج الأحماض الأمينية وغيرها من العناصر المهمة في مساعدة الجسم بعمليات الأيض التي تساعد في تحويل مكونات الغذاء لبروتينات وأحماض نووية لبناء الخلايا.. مضيفة أن هذه المركبات المهمة من الأحماض الأمينية التي ينتجها الجسم تقلل من ضغط الدم وتخفض مستويات الكوليسترول.