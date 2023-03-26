شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكولسترول فى رمضان.. 3 مشروبات تساعدك على خفض النسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع نسبة الكولسترول من أسوأ الحالات التي لا تظهر حتى علامة مهمة عليك التصرف حيالها، حتى يتم تشخيص إصابتك بأمراض القلب، وبالتالي ، من المهم الاهتمام بالعناصر الحيوية التي تشكل صحة القلب والأوعية الدموية.

الكولسترول يُعرف بالقاتل الصامت لأنه لا تظهر عليه أي أعراض ظاهرة ولا يتم تشخيصه إلا عند زيارة الطبيب. يمكن أن تعرضك مستويات الكوليسترول المرتفعة لخطر أكبرقلبالمرض ، والذي إذا ترك دون رادع يمكن أن يكون قاتلاً.

وبالتالي ، من المهم أن تعتني بنظامك الغذائي وأسلوب حياتك ، وكلاهما له دور كبير في الحفاظ على الكوليسترول السيئ ، أوLDL، تحت السيطرة. وفقًا لخبراء الصحة ، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ، يمكنك أيضًا التحكم في مستويات الكوليسترول لديك باستخدام مشروبات صحية تعزز المناعة.

أفضل المشروبات لتحسين الكوليسترول، وفقتلموقع "healthline".

3 مشروبات مغذية يجب أن تتناولها بانتظام في نظامك الغذائي خاصة فى شهر رمضان :





شاي أخضرالشاي الأخضر من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، بصرف النظر عن العديد من الفوائد الصحية الأخرى ، يساعد الشاي الأخضر على تحسين مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الأصحاء والذين يعانون من السمنة. الشاي الأخضر ، مع خفض الكمية الإجمالية للكوليسترول والكوليسترول الضار لا يقللHDLالكوليسترول.

يعتقد خبراء الصحة أن الشاي الأخضر يقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء وينشط المسار لتقليل تخليق الأحماض الدهنية ، مما يساعد على خفض مستويات LDL في الجسم.

أيضًا ، وجدت دراسة أجريت في اليابان أن المستهلكين المنتظمين لكوبين على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا لمدة 7-10 سنوات كانوا أقل عرضة للوفاة من أي سبب لمشاكل القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر بانتظام.

ارتبط شرب ما بين 3-5 أكواب يوميًا بأعلى مستويات الحد من المخاطر ، خاصة عند النساء.





حليب الصويايعتبر حليب الصويا من أفضل المصادر البديلة للحليب ، خاصة لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. وبصرف النظر عن ذلك ، فإنه يساعد أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير ، بمساعدة الببتيدات أثناء هضم بروتين الصويا. يعتقد الأطباء أن الببتيدات تساعد على تنظيم مستقبلات LDL الكبدية.

وفقًا لمجلة التغذية ، تقول دراسة إن تناول المزيد من بروتين الصويا له تأثير كبير على مستويات LDL على المدى الطويل. فحص الباحثون 43 تجربة لتقييم تأثير فول الصويا على مستويات



عصير الرمان عصير الرمان عصير الرمان مليء بمضادات الأكسدة ، ووفقًا للأطباء ، فهو يساعد في تقليل LDL المؤكسد ، وهو نوع من كوليسترول LDL الذي يمكن أن يساهم في تكوين تصلب الشرايين. تقول بعض الدراسات أن تناول هذا العصير الأحمر بانتظام يساعد على خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 3-10٪

يقول الأطباء إن عصير الرمان يحتوي على العفص والأنثوسيانين ، وكلاهما له خصائص مضادة لتصلب الشرايين تساعد على إبطاء أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL.