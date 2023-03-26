شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن رغبتك فى تناول الأطعمة السكرية والمالحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألواح الشوكولاتة والمقرمشات والبطاطا المقلية - لماذا لا نتجاهلها؟ وفقا لدراسة جديدة ، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر تغيير محتوى المخ لدينا ، ويتعلم دون وعي تفضيل الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون.

قال باحثون من معهد ماكس بلانك لأبحاث الأيض في ألمانيا وجامعة ييل في الولايات المتحدة حسب موقع " timesnownews"، إذا كنا نأكل بانتظام حتى كميات صغيرة منها ، يتعلم الدماغ أن يستهلك هذه الأطعمة بدقة في المستقبل، وقاموا بنشر النتائج في مجلة Cell Metabolism.

قال المؤلف الرئيسي شارميلي إدوين ثانراجاه، من ماكس بلانك "ميلنا إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر ، ما يسمى بالنظام الغذائي الغربي ، يمكن أن يكون فطريًا أو يتطور نتيجة لزيادة الوزن. لكننا نعتقد أن الدماغ يتعلم هذا التفضيل ".

لاختبار هذه الفرضية ، قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع بالإضافة إلى نظامهم الغذائي العادي، تلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية ولكن تحتوي على دهون أقل.

تم قياس نشاط دماغ المتطوع قبل وأثناء الأسابيع الثمانية، زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت الحلوى عالية السكر والدهون بعد ثمانية أسابيع، أدى هذا إلى تنشيط نظام الدوبامين ، وهي المنطقة في الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.

"أظهرت قياساتنا لنشاط الدماغ أن الدماغ يعيد توصيل نفسه من خلال استهلاك رقائق البطاطس، يتعلم اللاوعي تفضيل الطعام المجزي، من خلال هذه التغييرات في الدماغ ، سنفضل دائمًا دون وعي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر .

خلال فترة الدراسة ، لم يكتسب الأشخاص الذين تم اختبارهم وزنًا أكبر من الأشخاص الذين تم اختبارهم في المجموعة الضابطة ولم تتغير أيضًا قيم الدم لديهم ، مثل سكر الدم أو الكوليسترول.

ومع ذلك ، يفترض الباحثون أن تفضيل الأطعمة السكرية سيستمر بعد نهاية الدراسة.